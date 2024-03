USA-Diplomat: "Trump hat keine Wähler, er hat Fans"

Am Mittwoch-Abend war der ehemalige USA-Botschafter Martin Weiss bei Armin Wolf in der ZIB2 zu Gast. Unter anderem hat er den Erfolg von Donald Trump bei den Vorwahlen analysiert.

Diesen Herbst wird ein neuer US-Präsident gewählt - die Wahl ist zwischen zwei alten Bekannten: Joe Biden VS. Donald Trump. Die Betonung liegt in diesem Fall auf alt - der 77-jährige Trump tritt gegen den 81-jährigen Joe Biden an.

Trump hat "großen Fanclub"

Auf die Frage, wieso Donald Trump so erfolgreich bei den Vorwahlen gewesen ist, meint Martin Weiss: "Donald Trump hat keine Wähler mehr - er hat Fans!" Der ehemalige Botschafter meint jedoch, dass bis zu den tatsächlichen Wahlen noch einiges passieren kann. Die aktuellen Vorwahlen wären nur ein Stimmungsbild innerhalb der republikanischen Partei. Der Diplomat glaubt auch nicht daran, dass ein möglicher Sieg von Trump die Demokratie in den USA gefährden könnte - das System sei zu stark.

Joe Biden ist für die Wähler zu alt

Ein massiver Vorteil für Trump könnte das Alter von Joe Biden sein. Die Wirtschaft ist in den USA gerade gut aufgestellt, doch das beeindruckt die Amerikaner nicht. Viele glauben das der aktuelle Präsident einfach für die Position zu alt ist. An einen möglichen Machtwechsel bei den Demokraten glaubt Martin Weiss nicht - ein ehemaliger Präsident spielt bei einer Wahl eine ganz andere Rolle, als ein ehemaliger Senator oder Gouverneur. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass Biden für die Demokraten ins Rennen geht.