Van der Bellen erklärt noch heute, wie es weitergeht

Der Bundespräsident soll sich am Nachmittag zu Wort melden.

Nach dem Scheitern der Koalitionsverhandlungen der ÖVP mit der SPÖ und dem am Samstag angekündigten Abschied von Karl Nehammer als Bundeskanzler und ÖVP-Obmann ist in Österreichs Innenpolitik einiges in Schwebe. In der Frage der Regierungsbildung liegt der Ball bei Bundeskanzler Alexander Van der Bellen, der am Sonntag weitere Schritte setzen will. In der Volkspartei ist der Bundesparteivorstand am Wort.

Dieser tritt um 10.00 Uhr zusammen, und zwar ungewöhnlicherweise nicht in einer Parteilokalität, sondern im Bundeskanzleramt, wie der APA aus mehreren Quellen bestätigt wurde. Danach wird sich Nehammer dem Vernehmen nach in die Präsidentschaftskanzlei begeben und den ihm erteilten Regierungsbildungsauftrag zurücklegen.

Es ist damit zu rechnen, dass Van der Bellen danach der Bevölkerung erklären wird, wie es aus seiner Sicht weitergehen soll.