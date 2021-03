Van der Bellen spricht Durchsage bei Wiener Linien

Überraschung am Mittwochmorgen: Öffi-Nutzer hörten die U-Bahn-Durchsage nicht wie gewohnt von der weiblichen Wiener Linien-Stimme, sondern vom Bundespräsidenten persönlich.

"Liebe Fahrgäste, hier spricht Alexander Van der Bellen", diese Worte hörten überraschte Öffi-Nutzer am Mittwochmorgen in den Stationen der Wiener Linien. Statt der gewohnten Ansage wandte sich der Bundespräsident mit Dankesworten an die Pendler. "Ich möchte mich heute einfach mal bei Ihnen bedanken! Danke fürs Maske-Tragen. Danke fürs Abstand-Halten. Danke fürs Aufeinander-Schauen", so der Bundespräsident über die Durchsage.

Wer gerade nicht mit den Öffis unterwegs war und die Durchsage verpasst hat, kann sie auf Facebook im Video nachschauen: