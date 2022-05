Van der Bellen: ''Wahl ist keine gmahde Wiesn''

Van der Bellen tritt erneut bei der Hofburgwahl an. Das große Sonntagsinterview.

ÖSTERREICH: Manche sind enttäuscht, dass Sie nicht schärfer gegen Kurz agiert hatten. Warum waren Sie da zurückhaltend?



Alexander Van der Bellen: Ich finde nicht, dass ich das war. Aber ich gebe zu, was dem einen schon zu viel ist, ist dem anderen zu wenig. Es jedem recht machen – von Sebastian Kurz bis zu einem überzeugten Linken – ist natürlich schwierig. Rückblickend kann man immer sagen, in dem oder jenem Punkt hätte ich mich schon zu Wort melden können. Aber insgesamt hatte ich das richtige Maß gewählt. Ich glaube, ich konnte in den verschiedensten Situationen zeigen, dass ein neutraler, sachkundiger und besonnener Mensch am Werk ist.



