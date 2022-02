VdB kopiert Fischer-Posting

Das Social-Media-Team des amtierenden Bundespräsidenten hat sich bei diesem Foto Inspiration vom Amts-Vorgänger geholt.

Wien. Heute wünschte Bundespräsident Alexander Van der Bellen einen schönen Valentinstag. Am Tag der Liebe schenkte er seiner Ehefrau Doris Schmidauer einen Blumenstrauß. "Egal, ob man heute Blumen, Schokolade oder ganz einfach ein Lächeln schenkt – heute ist ein Feiertag für jede Partnerschaft, jede zwischenmenschliche Beziehung, die auf Wertschätzung und Liebe basiert, und in der man sich gegenseitig Rückenwind gibt. Schönen Valentinstag!", heißt es im Posting des Bundespräsidenten auf Facebook. Die Szene erinnerte an ein Foto seines Vorgängers, Ex-Bundespräsident Heinz Fischer, der 2015 seiner Frau ebenfalls mit einem Posting einen schönen Valentinstag wünschte.

Das Original von Heinz Fischer

Das Social-Media-Team des amtierenden Bundespräsidenten hat sich offenbar bei diesem Foto Inspiration vom Amts-Vorgänger geholt. 2015 postete der damalige Bundespräsident Heinz Fischer ein Foto zum Valentinstag. Dabei überreicht er einen Blumenstrauß an seine Ehefrau Margit Fischer. Das Foto von VdB sieben Jahre später sieht erstaunlich ähnlich aus.

Svetits: "Gute Idee - Gut kopiert"

Aufgefallen ist diese Ähnlichkeit etwa auch dem Digital Marketing Managers der SPÖ Kärnten, Günther Svetits. "Fischer vs @vanderbellen zum Valentinstag (7 Jahre dazwischen) Gute Idee - Gut kopiert", kommentiert er die Fotos.