VdB: Nächste Woche ernennt er einen Interims-Kanzler

Nehammer habe Van der Bellen seinen angekündigten Rückzug als Kanzler in einem persönlichen Gespräch versichert, und auch, dass der Übergang in aller Ruhe stattfinden werde. Van der Bellen werde "im Laufe der kommenden Woche" einen interimistischen Nachfolger ernennen.

Er werde auch in Zukunft "nach bestem Wissen und Gewissen" darauf achten, dass die Grundpfeiler unserer Demokratie - er nannte den Rechtsstaat, die Gewaltenteilung, freie, unabhängige Medien und die EU-Mitgliedschaft - weiter hochgehalten würden, betonte das Staatsoberhaupt.

Bundespräsident über Scheitern der Gespräche "überrascht"

Über das Scheitern der Verhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS zeigte sich der Bundespräsident überrascht. "Lange wurde der Eindruck vermittelt, als gäbe es eine gute Basis. Selbst nach dem Ausstieg der NEOS wurde mir vermittelt, dass eine Einigung möglich sei". Für viele sei das Scheitern nun "eine große Enttäuschung", und "wie Sie alle wissen, das war nicht mein Wunsch".

Einmal mehr war Van der Bellen bemüht, in einer schwierigen Situation Ruhe auszustrahlen: "Wenn ich etwas gelernt habe in meiner Zeit als Bundespräsident der Republik Österreich, ist es, dass es wirklich immer neue Situationen gibt." "Nicht versäumen" wollte er es an dieser Stelle, Nehammer für seine Dienste für die Republik zu danken: "Es waren nun wirklich keine einfachen Zeiten".