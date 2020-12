VdB über "traumatisches Erlebnis" in der Jugend

Der Bundespräsident spricht über ein Erlebnis aus seiner Jugend und verrät, wie er in der Corona-Krise Weihnachten verbringt.

Wegen der Corona-Krise läuft Weihnachten in den Familien heuer ganz anders ab – so auch beim Bundespräsidenten. Normalerweise sei es ein "Kommen und Gehen von Freunden und Verwandten", aber heuer sei alles anders, sagte Van der Bellen auf "Ö3". "Wir werden nur in sehr, sehr kleinem Familienkreis feiern."

"Traumatisches Erlebnis"

Noch ist nicht geklärt, was es beim Bundespräsidenten an Weihnachten zu essen gibt. Er selbst koche nicht, wie er verriet. Dann enthüllt Van der Bellen eine Anekdote aus seiner Jugend was Essen-zubereiten betrifft. "Einmal hab ich gekocht zu Weihnachten am Kaunerberg. Ich wollte etwas Fleischartiges machen, aber ich konnte es selber nicht essen", so der Bundespräsident lachend.

Was den Weihnachtsbaum betrifft, habe sein Vater stets großen Wert auf einen dichten Baum gelegt. Van der Bellen und seine Schwester vergoldeten Nüsse als Christbaumschmuck. "Ein paar davon hab ich noch", erzählt der Bundespräsident.