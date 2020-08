"Verwunderlich": SPÖ-Attacke auf Sommergespräche-Moderatorin

Nach dem "Sommergespräch" mit SPÖ-Chefin Rendi-Wagner schießt sich Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch auf Moderatorin Stribl ein. Ihre Art der Interviewführung sei "verwunderlich". Zudem habe die Moderatorin Rendi-Wagner des öfteren unterbrochen.

In seinem Tweet unterstellt der SPÖ Bundesgeschäftsführer der ORF-Moderatorin Simone Stribl außerdem die Partei-Chefin bewusst in ein schlechtes Licht rücken zu wollen.

Im gestrigen Sommergespräch sprachen Simone Stribl und Pamela Rendi-Wagner freilich auch über die Corona-Krise. An den "Corona-Verordnungschaos" der Regierung gab es einiges an Kritik seitens der SPÖ-Chefin.



© APA/GEORG HOCHMUTH



Weitere Themen die während des Sommergesprächs behandelt wurden waren etwa die, laut Rendi-Wagner äußerst mangelhafte, Sozialpolitik der Grünen, die Zukunft der SPÖ sowie die wirtschaftliche Situation in der sich unser Land aufgrund des Corona-Virus derzeit befindet. Hierzu verteidigt Pamela Rendi-Wagner ihre Forderung nach einer Vier-Tage-Woche ein weiteres Mal vehement.

Die bisherige Zeit in der sie den SPÖ-Vorsitz innehatte beschrieb Rendi-Wagner als "Marathon".



Das letzte „Sommergespräch“ 2020 führt Simone Stribl am Montag, dem 31. August, um 21.05 Uhr in ORF 2 mit Sebastian Kurz (ÖVP).