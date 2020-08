Video zeigt Strache-Kandidaten als Corona-Leugner

Ein Facebook-Video zeigt Strache-Kandidaten, wie sie ohne Maske in der vollen Tankstelle Kunden auffordern, ihre Masken abzunehmen.

"Es gibt kan Virus, is alles a Lüge. Wo sind die Toten? Na, wo sind die 100.000 Toten, was der Kurz gesagt hat?", diese Worte lallt Team HC Strache-Kandidat Petar Knezevic in die Handy-Kamera. Das Facebook-Live-Video, das Knezevic zuerst gepostet und anschließend wieder gelöscht hat (allerdings sind Sicherungen vorhanden), zeigt ihn und Christina Kohl, ebenfalls Strache-Kandidatin am 13. Juni um 0:55 Uhr in einer rappelvollen Tankstelle am Schwedenplatz.

Die beiden ignorieren dabei die Maskenpflicht - sie fordern sogar andere Kunden auf, die Masken abzunehmen und pöbeln dabei gegen Bundeskanzler Kurz und die Corona-Maßnahmen: "Leute Masken runter, das ist ja nur Gift, was ihr da einatmets!".

Strache-Kandidatin Christina Kohl hatte erst vor Kurzem für Schlagzeilen gesorgt, da sie wegen antisemitischer Äußerungen von ihrem Arbeitgeber, der AUA, gekündigt worden war. Die Flugbegleiterin ist im Team Strache auf dem 17. Listenplatz gereiht.