Von der Leyen am 7. Juni bei Nehammer und Brunner in Wien

Knapp vor der EU-Wahl kommt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach Wien. Und hat einen überraschenden Termin.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird am Freitag in Wien erwartet. Das bestätigte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Mittwoch nach dem Ministerrat. Es sei üblich, dass man sich bezüglich der EU-Wahl und über mögliche Szenarien nach den Wahlen abspreche, meinte er über den Besuch der Spitzenkandidatin der Europäischen Volkspartei (EVP). Sie werde sich mit Nehammer treffen, aber "nicht nur", sagte Nehammer.

Von der Leyen bei Termin mit Nehammer und Brunner

Laut Insidern soll von der Leyen mit Bundeskanzler Nehammer sowie Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) und ÖVP-Spitzenkandidat Reinhold Lopatka zusammentreffen. Von der Leyen will bei dieser Gelegenheit mit Nehammer die Ausrichtung und Zusammensetzung der künftigen Kommission besprechen, berichtete die Presse.

Vorentscheidung um EU-Kommissar?

Wie oe24 als Erstes bereits berichtet hatte, gilt Finanzminister Brunner in der ÖVP als Favorit für den Job des nächsten EU-Kommissars. Dass er bei dem Talk mit von der Leyen dabei ist, könnte bereits als Vorentscheidung verstanden werden. Die FPÖ ätzt hingegen, dass die Spitzenkandidatin der EU-Konservativen nach Wien kommt.