Wahlkampf auf Kirtag und Bierfest

Der Augustfeiertag ist vorbei, und damit fiel der Startschuss für den Intensiv-Wahlkampf. Bevor die TV-Duelle richtig losgehen, touren noch alle Kandidaten von Volksfest zu Volksfest.

Einen ersten Höhepunkt brachte am Freitag der Neustifter Kirtag. In den vergangenen Jahren war das Döb­linger Trachtenfest ein Fixpunkt für Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache. Heuer sollte sein Nachfolger Norbert Hofer vorbeischauen. Auch Ex-Minister Gernot Blümel (ÖVP) hatte sich angesagt.

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner wahlkämpfte am Freitag hingegen in der Steiermark. Sie besuchte das Bierfest in Bad Aussee und ist heute auf einem Dorffest.

Sportlich legt es FPÖ-Klubchef Herbert Kickl an. Er nimmt heute am sogenannten „Steinbock“-Berglauf im Tiroler Zillertal teil.