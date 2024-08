Bis zur Nationalratswahl am 29. September sind es nur noch wenige Wochen. Aber welches Thema wird die Wahl entscheiden?

Der Nationalratswahlkampf wird immer heißer.

Die Parteien kämpfen bis zum 29. September um Stimmen.

Der Kanzler-Wahlkampf

ÖVP-Spitzenkandidat Karl Nehammer tourte bereits im Juni und Juli durch die Bundesländer - unter dem Motto "Arbeiten für Österreich" ging es vor allem um die Mobilisierung der eigenen Funktionärinnen und Funktionäre.

Das plant die SPÖ

Die SPÖ ist bereits in der abgelaufenen Woche in den intensiveren Wahlkampf gestartet - am 13. August wurde die erste Plakatwelle präsentiert. Dabei setzt die Partei auf den General-Slogan "Herz und Hirn" - eintreten will die Sozialdemokratie laut Plakaten "Für dein besseres Österreich", "Für deine Rechte", "Für dich" und "Für deine Kinder." Eine zweite Plakatwelle ist für die erste Septemberwoche geplant.

Der freiheitliche Wahlkampf

Bereits Anfang August hatte die FPÖ angekündigt, den "Lautstärken-Regler hochzudrehen". Orts- und Landesgruppen organisieren unter dem Titel "Heimatsommer" Wahlkampf-Veranstaltungen - mit Schwerpunkten wie Brauchtum, Handwerk und Volksmusik, inklusive "mobilem Servicecenter" mit Schneiderin und Scheren- und Messerschleifern.

Welches Thema wird am Schluss wahlentscheidend sein?

In wenigen Wochen herrscht dann Klarheit, wer zukünftig in der Regierung sitzen wird.