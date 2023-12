170 Männer zittern jetzt vor geheimer Epstein-Sex-Handel-Liste

Virginia Giuffre, die nach Anschuldigungen, dass Jeffrey Epstein sie an Prince Andrew "vermittelt" habe 12 Millionen Dollar erhielt, kündigt jetzt eine Namensliste von 170 Personen mit Links zu Epsteins "Sex-Handel" an

Es ist ein Weihnachtsgeschenk auf das sich die Betroffenen wohl kaum freuen können.

Im Jänner soll - per Gerichtsentscheid - eine Liste von 170 Personen mit Verbindungen zum verstorbenen US-Mogul Jeffrey Epstein veröffentlicht werden. Epstein soll bekanntlich minderjährige Mädchen sexuell missbraucht und an Prominente "vermittelt" haben. Der Skandal erschütterte selbst das britische Königshaus, da die US-Amerikanerin Virginia Giuffre berichtet hatte, dass Epstein sie an Prince Andrew "vermittelt" habe.

Zeugin: "Genau 170 Leute werden jetzt ziemlich nervös sein"

Ihre Zivilklage gegen Epsteins einstige Partnerin - die rechtskräftig verurteilt wurde - Ghislaine Maxwell - hat eben diese "Liste der Bösen" enthalten. "Merry earlxy Christmas", twittert sie nun und kündigt via X an, dass "Es werden viele Leute ziemlich nervös über Weihnachten und Neujahr sein, 170 Personen, um genau zu sein, stehen auf der Liste der Unartigen", so Giuffre.