21-jährige Mia in Gaza von Tierarzt operiert

"Du bist jetzt bei mir, jetzt ist alles gut", sagt Karen Schem als sie ihre Tochter Mia am Donnerstagabend in den Arm nimmt. 52 Tage war die 21-jährige Franco-Israelin Geisel der Hamas.

Mia wurde am 7. Oktober beim Nova-Festival von Hamas-Terroristen angeschossen und verletzt nach Gaza geschleppt.

Ihre Tante berichtet nun, dass sie in Gaza von einem "Tierarzt operiert worden" sei. Wohl als bewusste Demütigung. Der jungen Frau wurden offenbar ebenso wie weiteren Geiseln auch immer wieder Drogen verabreicht. Das volle Ausmaß ihres Leidensweges ist noch nicht klar. Die israelischen Traumaexperten raten den Familien der befreiten Geiseln sie nicht zu viel zu fragen. Diese sollen mit der Zeit anfangen selbst zu erzählen, was sie erlitten haben.

Mias Blick, ihr Weinen erzählen aber schon viel - sehr viel. Bis zur allerletzten Sekunde quälten die Hamas-Terroristen sie. Auf dem Weg zur Befreiung drehten die Hamas-Barbaren noch ein erzwungenes Video mit ihr in dem sie sagen musste, dass sie "gut" behandelt worden sei. Während sie die Worte spricht, hat sie einen völlig apathischen Blick. Bei ihrer "Übergabe" an das Rote Kreuz bedrängten sie Zivilisten aus dem Gazastreifen bis zuletzt.

More cheering by civilian Palestinians for Hamas as it parades Israeli female hostages in Gaza. pic.twitter.com/h6L0qYlrfE

Der Onkel der zwei Buben, Yagil (12) und Yaakov (16) wiederum berichtet, dass die Hamas-Terroristen seinen Neffen Zeichen in die Beine eingebrannt hätten, um sie "als Besitz identifizieren" zu können, falls sie fliehen. Die Jugendlichen wurden malträtiert und laut Onkel "unter Drogen gesetzt".

Reported on several media outlets: the #Hamas captors *branded* teenage brothers Or and Yagel Yaakov by pressing their legs against a hot motorcycle exhaust. They were also drugged and moved between locations.

