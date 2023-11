Greta Thunberg skandiert Hass-Slogan: "crasht Zionismus"

Greta Thunberg bei Anti-Israel-Demo in Stockholm gefilmt. Warum die einstige "Ikone" der Klimabewegung für viele unten durch ist.

Greta Thunberg zeigt einmal mehr wie falsch sie abgebogen ist.

Am 23. November wurde sie bei einer Anti-Israel Demo in Stockholm gesichtet. Dort stand sie allerdings nicht als Rednerin für Klima auf der Bühne, sondern mitten unter den Demonstranten einer vermeintlichen Pro-Palästinenser-Kundgebung.

Wirbel: Greta Thunberg will "Zionismus crashen"

Worum es bei dieser Demonstration im verschneiten Stockholm wirklich ging, wird in dem Video allerdings rasch klar. Greta Thunberg skandiert mit den anderen "Krossa Sionisem" - also "crasht Zionismus". Was nicht mehr misszuverstehen ist.

Greta missbraucht Klimabewegung für Hass-Botschaften

Friday for Future in Österreich und Deutschland haben sich bereits von Greta Thunbergs bisherigen Anti-Israel Kommentaren distanziert. Sie hatte zwei Wochen vor der Wahl in den Niederlanden auch eine Klima-Kundgebung für ihre Anti-Israel-Linie missbraucht und dort eine Radikale reden lassen, die das Hamas-Terror-Massaker vom 7. Oktober verharmlost hatte und dann gemeinsam mit ihr "Keine Klimagerechtigkeit auf besetzten Gebieten" skandiert. Ein Satz, der freilich keinen Sinn macht.

