Hamas: "Werden Rom, dann ganz Europa, die Welt erobern"

"Allah hat Euch ausgesucht" für die "militärische Eroberung" aller "Hauptstädte und der Welt", poltert der Hamas-Prediger Yunis Al-Asal in einer Freitagspredigt, die aufgenommen wurde.

Die Hamas-Terrororganisation macht darin kein Geheimnis mehr, dass sie - so wie Al Qaida und IS - ein radikal-islamistischen Kalifat von Jerusalem bis Rom und der Welt als End-Ziel hat.

"Sehr bald ... wird Rom erobert sein", droht Yunis Al-Asal. "Heute ist Rom die Hauptstadt der Katholiken. Die Hauptstadt der Kreuzritter, die dem Islam die Feindschaft deklariert haben. Sie haben die Affen und Schweine in Palästina installier, um die Wiederauferstehung des Islam zu verhindern. Ihre Haupstadt wird der Ausgangspunkt der islamischen Eroberung werden".

Hamas MP and Cleric Yunis Al-Astal in a Friday Sermon: We Will Conquer Rome, and from There Continue to Conquer the Two Americas and Eastern Europe (Archival) #Hamas #Gaza pic.twitter.com/FFBpBknBM3