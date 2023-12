IDF: 70 Hamas-Terroristen in Spital in Gaza gefasst

Ein Video der israelischen Armee zeigt, wie Männer Waffen vor einem Spital in Gaza niederlegen. Es sollen mehr als 70 Hamas-Terroristen sein.

Vor dem Spital Kamal Adwan Hospital in Beit Lahia - bekannt als Jordaniens Feld-Spital in Nord-Gaza - legen Männer Waffen nieder.

Die israelische Armee - IDF - hat Videos veröffentlicht, die tatsächlich eine erhebliche Anzahl an Waffen und Kämpfern zeigt.

Erhebliche Anzahl an Feuerwaffen in Spital

Laut IDF sind das "über 70 Hamas-Terroristen", die im Spital in Gaza-City festgenommen wurden. Das Hamas-Gesundheitsministerium hatte Donnerstag in der Früh erklärt, dass die israelischen Streitkräfte das Spital umzingelt hätten. Laut USA und Israel verstecken sich Terroristen der Hamas immer wieder in Spitälern und haben dort auch Waffenlager, wie bereits mehrere Videos demonstrierten.

Die Terror-Verdächtigen wurden an den israelischen Geheimdienst Shin Bet und den Militärgeheimdienst der Einheit 504 für Befragungen übergeben.