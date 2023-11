TikTok: Zigtausende feiern jetzt 9/11-Terror-Chef Osama Bin Laden

Seit Mittwochabend verbreiten jetzt zigtausende auf TikTok Osama Bin Ladens Hass-Brief an die USA nachdem er sein Terrorattentat am 11. September 2011 verübt hatte. Tausende Jugendliche verbreiten übelsten Antisemitismus und Pro-Al-Qaida-Propaganda. Und loben Amerikas Staatsfeind.

Bereits seit 7. Oktober - seit dem unbeschreiblichen Hamas-Terror-Massaker in Israel - konnte man auf dem sozialen Netzwerk made in China, TikTok, millionenfache Fake News und Terror-Sympathie verfolgen.

Generation Z verbreitet Bin-Laden Propaganda

Seit Mittwochabend hat sich ein neuer gefährlicher Trend auf TikTok entwickelt: Zigtausende der Generation Z aus den USA - üblicherweise schwappt das dann rasch nach Europa weiter - haben jetzt offensichtlich ein neues "Idol". Und das ist just Al-Qaida-Terror-Boss Osama Bin Laden. Nachdem der Guardian den einstigen Hass-Brief Bin Ladens - er hatte diesen nach den Al-Qaida-Terrorattentaten vom 11. September 2011 veröffentlicht - just jetzt neu online gestellt hatte, zitieren Jugendliche diesen.

Der Brief - der Guardian hat ihn mittlerweile wieder entfernt - enthielt typische radikal-islamistische Verschwörungsmythen und abstrusen Hass auf Juden.

Russland, Iran & China mit Propaganda-Krieg gegen Westen

Dass dieser Brief jetzt so viral geht, lässt Experten glauben, dass eine bewusste Fake news-Kampagne läuft. Die New York Times berichtete bereits vor geraumer Zeit, dass nach dem 7. Oktober ein gezielter Propaganda- und Desinformationskrieg aus Russland, China und dem Iran auf sozialen Netzwerken wie TikTok, Instagram, Telegram und X gestartet sei. Dieser richtet sich gegen die USA und den Westen an sich.

Gefährliche Verschwörungsmythen

Teile der Generation Z, die derzeit auch - teils getriggert durch Professoren - auch an US- und kanadischen Colleges mit rabiaten Anti-jüdischen Demos für Wirbel sorgen - dürfte freilich besonders empfindlich für Propaganda sein. Nach dem Hamas-Terror-Attentat haben sie nun jedenfalls auch noch Verständnis dafür, dass Bin Laden Passagierflieger in das World Trade Center stürzen ließ und tausende US-Amerikaner getötet hatte.

Osama Bin Laden geht plötzlich viral

In typischer Verschwörungsmanier sagen Junge, dass "die Medien" den Brief des Al-Qaida-Terrorchefsaus 2011 "beerdigen" würden. Vertreter, die auf vermeintliche "Pro Palästinenser"-Demos gehen, sagen "Ihr müsst alles, was Ihr macht stoppen und diesen Brief lesen".

Osama Bin Laden, der aus Saudi Arabien stammte, hatte übrigens nie ein sonderlich gesteigertes Interesse an den Palästinensern. Er wollte ein radikal-islamistisches Kalifat vom Nahen Osten bis Wien errichten. Und wurde 2011 von einer US-Spezialeinheit in Pakistan gefunden und erschossen. Er war seit 1998 - nach wiederholten Terrorattentaten - meistgesuchte Zielperson des FBI und Amerikas Staatsfeind Nummer eins. Jetzt feiern ihn just Tausende US-Amerikaner ab.