Der ÖSV – sowie Vorarlberg, Tirol und Salzburg wollen die Skisaison starten.

Corona hin, Covid-19 her – zwei Bretteln und a g‘führiger Schnee bleibt das Maß aller Dinge: ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel fordert in einem offenen Brief einen „Saisonstart ohne Verzögerung“. Er positionierte sich so gegen eine Schließung aller Skigebiete bis Mitte Jänner, wie das Deutschland fordert.

In einer eineinhalbstündigen Videokonferenz mit Kanzler Kurz, Vizekanzler Kogler sowie Gesundheitsminister Anschober forderten auch die Landeschefs Markus Wallner (V), Günther Platter (T) und Wilfried Haslauer (S). Wallner will allerdings scharfe Regeln gegen Saufereien beim Aprés Ski.

Frage des Geldes

Wien und NÖ waren hingegen eher an den Massentests interessiert – bzw. daran, dass der Bund die vollen Kosten übernimmt.