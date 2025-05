7. Juni als Tag der Entscheidung für Rathaus-Koalition

Bei der Landesmitgliederversammlung stimmen die Wiener Neos darüber ab, ob es zum Eintritt in die Stadtregierung kommt.

Die Wiener Neos stimmen am kommenden Samstag, den 7. Juni, bei einer Landesmitgliederversammlung darüber ab, ob sie der neuen Wiener Stadtregierung beitreten. Sollten die Mitglieder zustimmen, wird wie zuvor angekündigt Bettina Emmerling Vizebürgermeisterin bleiben, teilte die Landespartei am heutigen Samstag mit. Am Freitag war bekannt geworden, dass sich SPÖ und Neos auf eine Neuauflage ihrer Koalition in der Bundeshauptstadt geeinigt haben.

© APA/ROLAND SCHLAGER ×

Bereits am Dienstag präsentiert die neue Koalition ihre Inhalte. Die Neos-Landesmitgliederversammlung soll dann am Samstag ab 10 Uhr in der Eventlocation "Stage 3" in Wien-Landstraße stattfinden. Die SPÖ-Gremien sollen dem Paket bereits am Mittwoch zustimmen. Spätestens dann müssen wohl auch die Stadtregierungsmitglieder feststehen.

Emmerling soll Bildungsressort verantworten

Als Vizebürgermeisterin werde Emmerling unter anderem das Bildungsressort verantworten, teilte Neos-Landessprecher und Bildungsminister Christoph Wiederkehr in einer Aussendung mit. Die 45-Jährige brenne "für die beste Bildung" und habe langjährige Erfahrung als Bildungssprecherin und Klubobfrau, betonte er. "Gemeinsam mit Bildungsminister Christoph Wiederkehr werden wir dafür sorgen, dass die Schule ums Eck die beste Schule für alle Kinder ist", so Emmerling zu ihren Plänen.

In den vergangenen fünf Jahren war sie Klubobfrau der Wiener Neos, nach Wiederkehrs Wechsel in die Bundespolitik wurde sie Vizebürgermeisterin. Bei der Wien-Wahl kandidierte sie auf Platz zwei der Neos-Liste hinter Selma Arapović, trat aber häufig als Frontfrau auf.