SPÖ laut Umfrage weiter klar auf Platz 1

Laut APA-Wahlbarometer kann die FPÖ mit den meisten Zugewinnen rechnen und Platz 2 erreichen. Die Grünen liegen derweil knapp vor der ÖVP auf Rang drei, die Neos auf dem fünften Platz. Die KPÖ würde den Einzug im Moment verpassen.

In knapp drei Wochen wird in Wien der Gemeinderat bzw. Landtag neu gewählt. Laut dem aktuellen APA-Wahltrend, der Umfragen der letzten fünf Wochen berücksichtigt, wird die SPÖ ihren 1. Platz souverän verteidigen. Gegenüber ihrem Negativ-Ergebnis von 2020 stark zulegen würde demnach die FPÖ, die damit von Rang fünf auf Platz zwei vorstoßen dürfte. Die Grünen liefern sich ein Match um Platz drei mit der ÖVP und haben derzeit die Nase vorne - beide liegen knapp vor den NEOS.

Bei der Wahl vom 11. Oktober 2020 konnte die SPÖ mit 41,62 Prozent gegenüber der Wahl davor (39,59) etwas zulegen. Im APA-Wahltrend rangieren die Roten nun bei genau 39 Prozent. Damit liegen die Sozialdemokraten recht stabil in Front: auch Mitte Jänner wies der Wahltrend 39 Prozent für die Bürgermeister-Partei von Stadtchef Michael Ludwig aus. Gegenüber dem Vorjahr verzeichneten die Hauptstadt-Roten in den Umfragen aber einen sichtbaren Aufschwung: So wies der Wahltrend die Sozialdemokratie etwa am 21. August bei nur 34,7 Prozent aus.

FPÖ laut Umfragen mit größten Zugewinnen

Die FPÖ darf sich laut den Erhebungen auf den höchsten Zugewinn aller Parteien freuen. Laut APA-Wahltrend könnten die Freiheitlichen +15,5 Prozentpunkte (auf 22,6 Prozent) dazugewinnen. Freilich kommen die Blauen von sehr niedrigem Niveau: 2020 erzielte die Partei bei der Gemeinderatswahl in Folge des im Mai 2019 aufgeflogenen Ibiza-Skandals von Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache ihr Negativ-Ergebnis von nur 7,11 Prozent. Im längerfristigen Trend verbesserten sich auch die Blauen in den aktuellen Umfragen: Am 21. August rangierten sie im Wahltrend noch bei 19 Prozent.

Ein Match um Platz drei liefern sich laut den Erhebungen Grüne und ÖVP, wobei die Grünen seit Mitte Jänner klar die Nase vorne haben: Seitdem liegen sie stabil bei 12 Prozent, auch der aktuelle Wahltrend sieht sie an dieser Marke. Die ÖVP rangiert derzeit bei 10,3 Prozent. Vor den Grünen lag die Volkspartei im APA-Wahltrend zuletzt am 17. Jänner mit 13 Prozent. Damals kamen die Grünen auf zehn Prozent.

ÖVP drohen massive Verluste

Gegenüber dem Urnengang 2020 würde ein solches Ergebnis vor allem für die ÖVP massive Verluste (rund minus 10 Prozentpunkte) bedeuten. Beim letzten Urnengang kamen die Stadt-Türkisen auf 20,43 Prozent. Die Grünen würden mit den aktuellen Daten 2,8 Prozentpunkte verlieren.

Knapp hinter den beiden Parteien auf Rang fünf rangieren laut APA-Wahltrend derzeit die NEOS. Die Pinken halten sich mit 9 Prozent der Stimmen ebenfalls seit Jahresanfang recht stabil. Gegenüber dem 2020er-Ergebnis (7,47) würde das einen Zugewinn von 1,5 Prozentpunkten bedeuten.

KPÖ muss um Einzug bangen

Mit einem Wert von vier Prozent derzeit nicht ins Stadtparlament kommen würde die KPÖ. Für einen Einzug gilt in Wien eine Sperrklausel von fünf Prozent landesweit oder ein Grundmandat in einem Wahlkreis. 2020 traten die Kommunisten, die auch heuer ein Wahlbündnis mit der Liste LINKS eingegangen sind, noch unter der Kurzbezeichnung LINKS an - und schafften damals 2,06 Prozent.