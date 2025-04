Grüner Turbo: Sie sichern den dritten Platz

Grüne Partei so stark wie 2020 + Erfolg für Spitzenkandidatin Pühringer.



Die Grünen konnten ihr Ergebnis von 2020 mehr oder weniger halten. Das ist der klare dritte Platz in der Wien-Wahl und ein Riesen-Erfolg für Spitzenkandidatin Judith Pühringer. Die smarte Polit-Quereinsteigerin wurde erst 2020 von der Grünen Partei auf die Landesliste gesetzt. Damals konnten die Grünen ihr bis dahin bestes Egebnis holen. Nun hat Spitzenkandidatin Pühringer (49) den Erfolg wiederholt – und womöglich getoppt. Vor allem, wenn man sich die Umfragen von vor einem Jahr ansieht, bei denen die Grünen deutlich niedriger lagen.

Starker dritter Platz - weit vorne und unangefochten von ÖVP oder Neos

Die ÖVP wurde klar deklassiert, die FPÖ hat Bürgermeister Ludwig als Partner ausgeschlossen – und die Mehrheit der bisherigen Stadtregierung aus SPÖ und Neos „wackelt ordentlich“, urteilt der grüne Parteichef in Wien, Peter Kraus. Wenn Neos und SPÖ nicht stark genug seien, dann gebe es für die SPÖ und Bürgermeister Michael Ludwig eine Entscheidung zwischen ÖVP und damit „Richtung Beton“ oder den Grünen für die „lebenswerteste Stadt“. Kraus möchte die Stadtpartei weiter gemeinsam mit Spitzenkandidatin Judith Pühringer führen.

Ellensohn: »Klar über Erwartungen«

Ähnlich äußerte sich der Grüne Klubobmann im Rathaus, David Ellensohn: „Noch mehr wäre mir noch lieber“, sagte er. Als wichtige Aufgabe für die nächste Stadtregierung sah Ellensohn das Thema leistbares Wohnen. Eine Leerstandsabgabe könne die SPÖ nur mit den Grünen umsetzen, diese bringe „Geld in die Kassa“. Und das sei nötig, denn: „Wien hat leider ein großes Defizit.“Beim Thema Lobautunnel gaben sich die Grünen zuletzt sanfter, machten es nicht mehr offen zur Koalitionsbedingung, formulieren aber, dass das Projekt nicht mehr zeitgemäß wäre. Die SPÖ will die Ringschließung um Wien – will sie auch die Grünen. Wenn die Mehrheit mit Neos steht, wohl eher nicht. Aber Ludwig kann pokern.