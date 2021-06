Kickl jetzt Favorit für Nachfolge

Herbert Kickl hat Hofer gestürzt – er ist auch der Favorit für die Nachfolge.

Der König ist tot – es lebe der König. Nur dass der nächste „FPÖ-König“ von seinem möglichen Glück noch gar nichts gewusst ­haben dürfte: Als Norbert Hofer das Handtuch warf, hatte Kickl Journalistenwandertag auf der Rax. Er war so gut gelaunt, dass er nicht nur ein Krügerl stemmte, sondern – er, der Test-Gegner – sich sogar auf Corona testete.

Stefan vorerst Chef

Doch nun ist der scharfzüngige Parteistratege dabei, blaue Nr. 1 zu werden. Zwar übernimmt bis zum Parteitag Notar Harald Stefan als ältester FPÖ-Vize – es dauerte aber keine Stunde, bis Kickls Getreue in die Offensive gingen: So preschten der Tiroler Markus Abwerzger sowie der neue Kärntner FP-Obmann Erwin Angerer vor. Beide wollten Kickl als interimistischen Nachfolger. Der burgenländische Parteichef Alexander Petschnig sprach sich dafür aus, dass Kickl dauerhaft die Partei übernimmt. Zwei andere Kickl-Fans, die Salzburgerin Marlene Svazek sowie der Niederösterreicher Udo Landbauer, hielten sich vorerst zurück.Kickl selbst meldete sich erst Dienstagabend zu Wort.

Schlag für Haimbuchner

Ein Schlag ist der Abgang Hofers aber vor allem für Ober­österreichs Landeschef Manfred Haimbuchner. Er will Kickl verhindern – kann aber nicht selbst in den Ring steigen, weil er am 26. September Landtagswahl hat.

Kunasek, Landbauer & Nepp als Alternativen

Kunasek als Kompromiss. Die „Anti-Kicklianer“ dürften versuchen, den Steirer Mario Kunasek zur Kandidatur zu bewegen. Der hätte Chancen – aber will der frischgebackene Papa sich den Knochenjob in Wien ­antun? Ebenfalls genannt wird der Wiener Parteichef Dominik Nepp – auch die Wiener sind gegen Kickl. Und selbst Landbauer – an sich ja Kickl-Fan – wird inzwischen genannt.

Gegen-Kurz

Gegen-Kurz. Sie alle haben aber ein Problem: Kickl wird auch weiter als Klubchef die innenpolitische Bühne beherrschen und sich als „Anti-Kurz“ für die große Wahlschlacht aufbauen.