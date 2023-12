SPÖ stürzt in Wien ab, FPÖ legt 14 % (!) zu

Die Wiener SPÖ fällt in Wien unter die wichtige 40%-Marke. Die FPÖ ist mit 21% klar Zweiter. Die einzig mögliche Zweier-Koalition wäre Rot-Blau.

Heftige Weihnachts-Überraschung für die SPÖ in ihrer Hochburg Wien: Laut der aktuellen-Stadtbarometer-Umfrage von W24 und IFDD (1.026 Befragte, 14.12.-19.12.) stürzt die Bürgermeister-Partei in der Bundeshauptstadt brutal ab. Wenn an diesem Sonntag Landtags- und Gemeinderatswahlen wären, käme die SPÖ in Wien nur noch auf 37% - ein Minus von mehr als 4% gegenüber der letzten Wahl im Jahr 2020.

FPÖ legt 14 % zu und ist jetzt klar Zweiter

Großer Wahl-Gewinner wäre demnach die FPÖ: Die Blauen verdreifachen sich in Wien, legen um 14% (!) zu und kommen auf 21%. Ein Debakel erlebt die ÖVP in Wien: Die Stadtpartei von Karl Mahrer kommt überhaupt nur noch auf 11% (-9%), liegt damit bereits gleichauf mit den Grünen (ebenfalls 11%).

Bierpartei schon fast gleichauf mit NEOS

Der SPÖ-Regierungspartner NEOS kommt auf 8% und ist damit nur noch ganz knapp vor der Bierpartei, die in der Umfrage bei 7% liegt. Die KPÖ würde mit nur 3% den Einzug in den Gemeinderat verpassen.

Einzige mögliche Zweier-Koalition wäre Rot-Blau

Besonders bitter für die SPÖ: Bei diesem Ergebnis würde sich nur eine einzige Zweier-Koalition ausgehen - Rot-Blau! Weder mit ÖVP, Grünen, noch mit den NEOS hätte die SPÖ eine Zweier-Mehrheit. Die Roten müssten also entweder ihre blaue Ausgrenzung in Wien beenden - oder 2025 in eine Dreier-Koalition gehen …