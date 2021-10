Wiener Grüne: 83,6 Prozent für neue Doppelspitze

Landespartei nun erstmals mit Duo an der Spitze

Bei der Landesversammlung der Wiener Grünen sind am Samstag die nicht amtsführende Stadträtin Judith Pühringer und Peter Kraus zu neuen Parteiobleuten gewählt worden - mit einer Zustimmung von 83,6 Prozent. Sie erhielten 168 von 201 abgegebenen gültigen Stimmen. Angetreten waren sie gemeinsam als Spitzenduo. Gegenkandidaturen gab es nicht.

Die Grünen mussten nach dem Rücktritt von Birgit Hebein über eine neue Parteiführung entscheiden. Sie hatte erst 2019 von Maria Vassilakou das Amt der Verkehrsstadträtin bzw. Vizebürgermeisterin übernommen und wurde wenig später auch zur ersten Parteiobfrau der Wiener Grünen gekürt.

Als sich die Wiener SPÖ nach der Wahl 2020 für eine Koalition mit den NEOS und gegen die Grünen entschied erhielt Hebein keinen Posten im Klub. Verärgert legte sie Mandat und Parteivorsitz zurück. Die Voraussetzungen dafür, dass künftig ein aus zwei Personen bestehendes Team an der Spitze stehen darf, wurden vor wenigen Wochen mittels Statutenänderung geschaffen.

Das sind die neuen Parteichefs

Die nicht amtsführende Stadträtin Judith Pühringer und ihr Stadtrats-Kollege Peter Kraus sind die neuen Parteichefs der Wiener Grünen. Während Kraus bereits während der rot-grünen Regierungskoalition Teil der Fraktion war, startete Pühringer ihre Parteikarriere erst mit der Wahl im Vorjahr. Im Folgenden Kurzporträts der beiden Vorsitz-Kandidaten:

Judith PÜHRINGER (45) war vor der Wien-Wahl von der damaligen Parteichefin Birgit Hebein ins Team geholt worden. Die Betriebswirtin wurde auf Platz drei der Landesliste postiert, ihr Einzug in den Gemeinderat war damit fix. Nach dem Urnengang - und dem Ausscheiden der Grünen aus der Koalition - wurde Hebein abserviert. Profitiert hat unter anderem die Quereinsteigerin Pühringer. Sie wurde nicht amtsführende Stadträtin.

Ihre Schwerpunkte sieht sie unter anderem in den Bereichen Arbeit und Wirtschaft. Auf der Homepage der Grünen hält sie dazu etwa fest, dass sie sich für die 35-Stunden-Woche für Systemerhalterinnen und Systemerhalter der Stadt, für Zugang zu Bildung und zu Zukunfts-, Pflege- und Klimajobs sowie das "Menschenrecht auf existenzsichernde Arbeit" einsetzen werde. Nur ein Wirtschaftssystem, "das das Klima schützt und soziale Gerechtigkeit und Teilhabe für alle Frauen und Männer verwirklicht", sei nach Corona zukunftsfähig. Scharfe Kritik übte sie zuletzt auch an Änderungen bei der Wiener Mindestsicherung, die sie als "Rückschritt" brandmarkte.

Die Grüne Stadträtin wurde am 19. Jänner 1976 in Wien geboren und sammelte nach eigenen Angaben 15 Jahre lang Erfahrung in diversen Organisationen, bei Erinnerungsprojekten sowie in NGOs. Sie war unter anderem Geschäftsführerin des gemeinnützigen Unternehmens arbeit plus und engagierte sich in der Armutskonferenz. Judith Pühringer ist Mutter zweier Kinder.

Peter KRAUS (34) kann auf eine deutlich längere Tätigkeit bei der Wiener Öko-Partei zurückblicken, bei der er schon 2007 andockte. Ab 2010 (bis 2015) war er als Bezirksrat in der Brigittenau aktiv, im selben Jahr heuerte er auch als Referent im Grünen Rathausklub an. Später wurde der Volkswirt und Soziökonom stellvertretender Büroleiter bei Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou. 2013 wurde er Sprecher der Grünen Andersrum. Seit 2015 verfügt er über ein Mandat im Gemeinderat bzw. Landtag.

In der zweiten rot-grünen Legislaturperiode fungierte er unter anderem als Planungs- und Wohnbausprecher, wodurch er gemeinsam mit der SPÖ Bauprojekte präsentieren konnte. 2018 bewarb er sich auch um die Spitzenkandidatur und damit um die Nachfolge von Vassilakou - wobei hier Hebein zum Zug kam. In der Bewerbungsphase ließ Kraus zumindest leise Kritik am damaligen Koalitionspartner anklingen, etwa indem er das in der U-Bahn verhängte Essverbot bekrittelte.

Naturgemäß mehr wurde die Kritik an der SPÖ bzw. der Stadtregierung nach dem Aus von Rot-Grün im Vorjahr. Und die Zäsur bescherte ihm auch eine neue Position: Er wurde wie Pühringer zum nicht amtsführenden Stadtrat gewählt. Kraus ist am 27. November 1986 in Neunkirchen (Niederösterreich) geboren. Nach der Matura 2005 kam er nach Wien, um hier unter anderem Volkswirtschaft und Sozioökonomie zu studieren.