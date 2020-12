Wiener Grüne wollen weiter die Polizei entwaffnen

Eine Aussage des Grünen Abgeordneten Niki Kunrath sorgt für Wirbel in Wien. „Nicht alle Polizistinnen und Polizisten brauchen Waffen, die damit ganz klar und korrekt arbeiten können. Und dafür gibt es genug Vorbilder in Skandinavien und England“, so der Politiker in der aktuellen Stunde am Mittwoch.

Unfassbar, Grüne wollen auch nach dem Terrorattentat die Polizei in Wien entwaffnen. Gerade die ersten Beamten, die mit dem Attentäter Kontakt hatten, waren normale Streifenbeamte. Unbewaffnet würden sie heute vielleicht nicht mehr leben. pic.twitter.com/lVhB2N7oUN — Maximilian Krauss (@Max_Krauss) December 16, 2020

Die FPÖ sieht darin einen neuen Skandal: „Unfassbar, Grüne wollen auch nach dem Terrorattentat die Polizei in Wien entwaffnen. Gerade die ersten Beamten, die mit dem Attentäter Kontakt hatten, waren normale Streifenbeamte. Unbewaffnet würden sie heute vielleicht nicht mehr leben“, schreibt Maximilian Krauss auf Twitter.