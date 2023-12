Wiens Vizebürgermeister hat heimlich geheiratet

Wiens Neos-Chef Christoph Wiederkehr hat über die Weihnachtsfeiertage seine Verlobte Colleen in ihrer Heimat, den Vereinigten Staaten, geheiratet.

Wien. Am Samstag überraschte Vizebürgermeister und Wiens Neos-Chef Christoph Wiederkehr seine Facebook-Follower mit einem besonderen Posting – er hat über die Weihnachtsfeiertage seine Verlobte Colleen in ihrer Heimat, den Vereinigten Staaten, geheiratet.

"Es ist ein unglaublich tolles Gefühl mein Leben mit einer so intelligenten, starken und schönen Frau teilen zu dürfen", schreibt Wiederkehr.

Romantisch. Die beiden haben in Colleens Heimat, in New Jersey am Meer geheiratet, wie der Politiker verrät. Das glückliche Brautpaar habe diesen Tag mit der engsten Familie genossen. "Ich freue mich auf ein erfülltes gemeinsames Leben und die gemeinsame Zeit in Wien!", so Wiederkehr.