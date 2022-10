Wirbel um »Leak« der Aussage

Protokoll auf Twitter, bevor es Anwälten der Beschuldigten übermittelt wurde.

Wien. Für viel Aufregung sorgte am Dienstag einmal mehr, dass das Einvernahme-Protokoll von Thomas Schmid an „befreundete“ Medien geleakt wurde, bevor es von Seiten der WKStA an die Anwälte der Beschuldigten übermittelt wurde. So twitterte Falter-Chefredakteur Florian Klenk etwa bereits am Dienstag zu Mittag, dass Schmid Ex-Kanzler Sebastian Kurz in seiner Aussage schwer belasten würde. Klenk veröffentlichte auf Twitter meh­rere Seiten der Schmid-Aussage.