Wirbel um einen Artikel auf "Unzensuriert": Die FPÖ-nahe Seite berichtet über "Sex-Orgien", die von einer NEOS-Mitarbeiterin organisiert werden - diese nimmt es mit Humor.

Fredi Ferková ist Social Media-Managerin bei den NEOS und Organisatorin der "Sexpositiv-Partys", die regelmäßig in Wien stattfinden (coronabedingt jedoch gerade pausieren müssen). Die FPÖ-nahe Seite Unzensuriert sieht darin einen Skandal und attackiert die NEOS-Mitarbeiterin wegen eines Interviews auf dem Webportal Biorama. Darin spricht Ferková darüber, dass die Partys, bei der die Gäste Sex haben können - aber nicht müssen - auch in Zukunft wieder stattfinden werden. Und zwar "sobald der Impfstoff draußen ist", so Ferková.

Ferková selbst nimmt die Attacke mit Humor. "Jetzt haben offiziell alle über die Sexpositiv-Partys berichtet", kommentiert sie den Unzensuriert-Artikel auf Twitter.