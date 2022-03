Reißt Mücksteins Rücktritt ganze Regierung mit?

Ein Kommentar von oe24-Chefredakteur Niki Fellner.

Dass Wolfgang Mückstein nach dem kompletten Corona-Chaos der letzten Monate zurücktritt, war nicht überraschend. Im Gegenteil: Dieser Rücktritt war längst überfällig. Kein anderer Minister steht so sehr für den Zickzack-Kurs dieser Regierung wie Mückstein. Keiner steht so sehr für die türkis-grünen Pleiten, Pech und Pannen. Von Impfpflicht bis Öffnungen: Es gab zuletzt keine Entscheidung im Gesundheitsministerium, bei der am Ende nicht das genaue Gegenteil von dem rauskam, was Mückstein ursprünglich verkündet hatte.

Mücksteins Rücktritt war längst absehbar:

(insbesondere die Landeshauptleute) hat den Gesundheitsminister am Nasenring durch die Arena gezogen. Woche für Woche wurde Mückstein von den schwarzen Landesfürsten aufs Neue blamiert. Das tut sich auf Dauer niemand an, der bei Trost ist. Am politischen Parkett war der Quereinsteiger Mückstein – der zweifelsohne fachlich höchst qualifiziert ist – völlig überfordert. Das Fass zum Überlaufen dürften aber schlussendlich die Drohungen gegen ihn und seine Familie gebracht haben. Das sollte – bei aller berechtigter inhaltlicher Kritik – auch insbesondere Mücksteins politischen Gegnern (aber auch dem Koalitionspartner) zu denken geben. Auch Politiker sind kein Freiwild.

Für die Koalition ist der Mückstein-Abgang das nächste Image-Desaster. Die Frage ist, wie viele solcher Pleiten sich Türkis-Grün noch leisten kann.