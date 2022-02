Wut-Wirt schießt gegen Sobotka

Ein Wirt in Gänserndorf wirbt mit einer besonderen Aktion.

Niederösterreich. Andreas Hirsch, Besitzer des Lokals "Extremhirsch" in Gänserndorf, sorgt mit einer neuen Aktion für Aufsehen. "Wotka statt Sobotka" steht auf einem Aufsteller vor seiner Bar. Hirsch bietet er Vodka billiger an, bis Wolfgang Sobotka als U-Ausschuss-Vorsitzender zurücktritt. "Aktion, Aktion, Aktion ... Bis zum Rücktritt im U-Ausschuss", schreibt der Lokalbesitzer auf Facebook.

Eine 0,7 Liter Flasche Vodka plus vier Red Bull kostet im "Extremhirsch" 40 Euro – solange bis Sobotka seinen Vorsitz zurückgibt, kündigt Andreas Hirsch an. "Wo bitte ist das Beisl? Will dort konsumieren!", freut sich etwa ein User. "Hoffentlich übernimmt sich dieser Wirt nicht mit diesem Angebot hier! Denn ich glaube Sobotka bleibt länger als wir befürchten!", kommentiert ein anderer auf einen Tweet des Lokalbesitzers.

Hintergrund: Bereits Wochen vor den Beginn der Befragungen herrscht Aufregung um den ÖVP-Ausschuss. Der Grund: das Bekanntwerden von Chats von Wolfgang Sobotkas Kabinettschef Michael Kloibmüller. In denen ist von "Interventionslisten" Sobotkas die Rede, auch Postenschachervorwürfe stehen nun im Raum. Dadurch wird der Druck auf Sobotka und seine ÖVP immer größer.

"Zwickl statt Kickl"

Bereits 2018 wurde Wirt Andreas Hirsch durch eine ähnliche Aktion bekannt. Damals postete er das Foto eines Aufstellers vor seinem Lokal auf dem Stand "Zwickl statt Kickl". Unter diesem Motto bot er damals Bier billiger an – bis Kickl zurücktrete.