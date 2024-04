"You will die": Juden mitten auf der Kärntner Straße bedroht

Eine anti-israelische Attacke mitten in Wien sorgt für Empörung.

Seit dem Beginn des Gaza-Krieges kommt es auch in Österreich regelmäßig zu pro-palästinensischen Demos, auf denen anti-israelische Parolen skandiert wurden. Sechs Monate nach dem Hamas-Großangriff auf Israel werden auch Juden in Wien immer wieder attackiert und bedroht.

"You will die"

Von einem besonders bedenklichen Vorfall berichtet nun Bini Guttmann, ein Vorstandsmitglied des "World Jewish Congress", auf X (vormals Twitter). Mitten auf der Wiener Kärntner Straße soll eine Gruppe pro-palästinensischer Demonstranten Juden bedroht haben. „Einer jüdischen Frau wurde gesagt, dass ihre Familie bald ausgelöscht werde, danach brüllte das Grüppchen ‚We will win, you will lose, you will die‘“, beschreibt Guttmann den Vorfall.

Mitten auf der Wiener Kärnterstrasse bedroht ein Grüppchen pro-Palästinensischer Demonstrant:innen Juden:Jüdinnen.



Einer jüdischen Frau wurde gesagt, dass ihre Familie bald ausgelöscht werde, danach brüllte das Grüppchen „We will win, you will lose, you will die”.#w2604 pic.twitter.com/H87IdHuKEC — Bini Guttmann (@Bini_Guttmann) April 26, 2024

Auf X zeigen sich zahlreiche User entsetzt über die Attacke mitten in Wien. „Einfach nur ekelhaft“, schreibt etwa eine Frau, ein anderer Nutzer meint „Das geht ja gar nicht.“ Ein Mann stellt schließlich sogar entsetzt fest: „Für Juden ist es wohl nicht mehr empfehlenswert in Wien zu leben.“