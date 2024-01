Zu schnell unterwegs: Finanzminister Brunner ist Führerschein los

ÖVP-Finanzminister Magnus Brunner war mit seinem Dienstwagen in Vorarlberg zu schnell unterwegs – jetzt ist er seinen Führerschein für vier Wochen los.

Vorarlberg. Der Vorfall ereignete am Samstagvormittag: Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) war mit seinem Dienst-7er-BMW, den Minister auch privat nutzen können, auf einer Bundesstraße in seinem Heimatbundesland Vorarlberg zu schnell unterwegs. Brunner fuhr in einer 80er-Zone mehr als 130 km/h – er ist für vier Wochen seinen Führerschein los.

Bei der 80er-Zone handelte es sich um eine temporäre Geschwindigkeitsbegrenzung ("Regen-80er"), die Brunner übersehen hätte, heißt es aus dem Umfeld des Ministers gegenüber oe24. Es wird betont, dass kein Alkohol im Spiel war.

Entzogen wird ein Führerschein für vier Wochen, wenn das Tempo-Limit außerhalb des Ortsgebiets um mindestens 50 km/h überschritten wird.