"ES GIBT NEWS", verkündet ÖVP-Politikerin Laura Sachslehner stolz auf Instagram. Die ehemalige Generalsekretärin der Volkspartei veröffentlicht bald ihr zweites Buch.

Das neue Buch der Wiener ÖVP-Politikerin Laura Sachslehner erscheint im Februar. Unter dem Titel "Schamlos - Die 10 größten Lügen der Politik" will die 29-Jährige "mit den vielen erfundenen Narrativen linker Parteien" aufräumen und erläutern, warum diese so gefährlich für die politische Auseinandersetzung seien. Erst vor rund einem Jahr erschien Sachslehners erstes Buch "An den Pranger".

Sachslehner ist aktuell als Abgeordnete im Wiener Landtag aktiv. Vorher war sie bereits kurzzeitig ÖVP-Generalsekretärin, räumte diesen Posten 2022 allerdings bereits nach knapp neun Monaten wieder, da es "inhaltliche Differenzen" mit der Parteispitze gab. Trotz dem Rückzug aus der Bundespolitik fällt die junge Politikerin immer wieder mit provokanten Äußerungen auf.