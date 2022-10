Hofer schreibt seine 16 Gebote: »Ich achte die Forschung«

Ex-FPÖ-Chef Hofer veröffentlichte auf Twitter eine Art Glaubensbekenntnis.

„Mein Credo der Vernunft“ hat Hofer – er ist derzeit 3. Nationalratspräsident – seine 16 Gebote genannt, die er auf Twitter veröffentlicht. Hofer will ja bei der nächsten Hofburgwahl 2028 wieder antreten. Sein Credo klingt so anders wie das, was seit Jahresbeginn von seinem Nachfolger an der FPÖ-Spitze, Herbert Kickl zu hören ist.

© oe24 ×

Das Credo der Vernunft, wie es Hofer nennt.

Stichwort Corona: So verpflichtet sich Hofer, „die Errungenschaften von Forschung. Innovation und Entwicklung zu achten“. Auch „andere politische Ansichten respektiere ich“, schreibt Hofer. Er lehne auch „das Herabwürdigen von Menschen durch persönliche Angriffe“ ab.