Punschtrinken in Wels mit Durchschnittsverweildauer von 2 Stunden 40 Minuten

Am stärksten Sonntag wurden 37.000 Besucher gezählt.

Die ersten drei Wochen Weihnachtsmarkt sind vorbei und Wels zieht eine äußerst positive Zwischenbilanz. Seit 15. November und mit dem Start der Welser Weihnachtswelt laufen die Frequenzmessanlagen in der Welser Fußgängerzone auf Hochtouren. Es gab seit Erfassung der Messungen (2014) keine höheren Frequenzen. Über 625.000 Messungen wurden in Summe im November registriert, welche eine 20 % Steigung zum Vorjahr ergibt. Der größte Anteil der Besucher sind junge Familien, die ein Viertel ausmachen. Der stärkste Tag war der 16. November mit 37.000 Messungen. Am Sonntag zum Perchtenlauf erwartet man, diese Marke zu brechen. In drei Wochen Weihnachtswelt sind 414.636 Personen gezählt worden. Durchschnittlich sind gleichzeitig 5.400 Besucher in der Weihnachtswelt unterwegs und verweilen 2 Stunden 40 Minuten.