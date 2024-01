Schock: Zahl der Grippe-Kranken steigt um 55 %

Mehr als 200.000 Österreicher sind diese Woche krankgemeldet. Doch wir stehen erst am Anfang einer neuen Grippe-Welle.

Die neuesten Zahlen belegen, was Experten genau für diese Woche erwartet hatten und was fast jeder von uns im persönlichen Umfeld sieht: Die Grippewelle legt einen Turbo-Start hin.

oe24 hat die aktuellen Daten der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) durchforstet. In dieser Woche sind 213.487 Menschen krankgemeldet (das beinhaltet Arbeitnehmer und Arbeitslose, nicht aber Schüler, Selbstständige, etc.). Das sind um 13 % mehr als in der Vorwoche.

Grippe: zahl der Kranken steigt um 55 %

Doch in der Detailauswertung zeigt sich die wahre Dramatik. Innerhalb dieser sieben Tage ist die Zahl der Kranken mit echter Grippe um 55 % gestiegen (auf 1.876). Dieser Trend wird sich wohl in dieser Woche verstärken. Die Schulen gehen ab heute wieder los, Klassen sind wahre Viren-Schleudern. Schüler bringen ihre Erkrankungen aus den Ferien mit und stecken ihre Kollegen in den Klassen an.

Bei weitem die meisten liegen derzeit mit einem grippalen Infekt daheim im Bett: 54.258 Österreicher. Das sind um ein Drittel mehr als in der Vorwoche.

Derzeit sinken nur die Corona-Zahlen. Doch wie realistisch diese Angaben sind, ist ungewiss: Kaum jemand lässt sich derzeit testen.

Maßnahmen gegen Ansteckung

„In ganz Europas wird eine verstärkte Influenzavirusaktivität verzeichnet. Auch in Österreich steigen die Zahlen. Gerade jetzt wäre der richtige Zeitpunkt für eine Impfung. Denn die tatsächliche Grippewelle steht uns noch bevor. Wichtig ist aber auch, um Ansteckung und Weiterverbreitung zu vermeiden, Maske zu tragen und sich regelmäßig die Hände zu waschen bzw. sie zu desinfizieren“, betont ÖGK-Chefarzt Andreas Krauter.