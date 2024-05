So feiern wir heute Muttertag

Heute wird der Muttertag gefeiert. Wie viel Geld die Österreicher dafür ausgeben und welche Geschenke am beliebtesten sind, lesen Sie hier.

Ehrentag. Was wünschen sich Mütter zum Muttertag, der am Sonntag im ganzen Land gefeiert wird? Blumen und Zeit mit ihren Liebsten – wie eine aktuelle Umfrage des Handelsverbandes mit dem Marktforschungsinstitut Mindtake zeigt. Natürlich auch Selbstgemachtes oder Gutscheine. Insgesamt gibt es laut Statistik Austria rund 750.000 Mütter – davon sind rund 240.000 Alleinerzieherinnen.

Blumen sind immer die Nummer eins

Umsatz. Im Schnitt werden heuer laut Handelsverband 67 Euro ausgegeben – um fünf Euro weniger als im Vorjahr. Sieben von zehn Befragten haben vor, heuer etwas zu verschenken. Top-Geschenk sind immer noch Blumen (42 Prozent), gefolgt von Gutscheinen, Süßigkeiten und Ausflüge.

Insgesamt erwartet man sich einen Umsatz von satten 220 Millionen zum Muttertag – ein wichtiger Faktor für die Wirtschaft.

Steirer & Kärntner am spendabelsten

In der Steiermark und in Kärnten werden Mütter mit im Schnitt 79 Euro am meisten beschenkt. Niederösterreicher und Burgenländer sind mit rund 61 Euro die sparsamsten Schenker. Im guten Mittel liegen Oberösterreich und Salzburg mit 67 Euro, Tirol und Vorarlberg mit 66 Euro sowie Wien mit noch 64 Euro.