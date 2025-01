Überfall auf Kärntner Wirt - Hammer-Angreifer geschnappt

Ein 25-jähriger Rumäne wurde nach der Horror-Home Invasion vergangenen Sommer auf Tom S. in Kärnten jetzt in Belgien ausgeforscht.

Kärnten. Dank eines EU-Haftbefehls ist in Belgien ein schwer krimineller Schläger gefasst worden, der im August des Vorjahres einen Raubüberfall auf den Kollerwirt in Kärnten verübt haben soll. Der Rumäne wurde bereits im September festgenommen - allerdings wegen einer andern dort verübten Straftat, wie die Staatsanwaltschaft Klagenfurt am Mittwoch bestätigte. Im Dezember erzielten die Behörden bei einem Abgleich mit der EU-Datenbank einen Treffer, über den Zeitpunkt einer Auslieferung wird noch verhandelt.

Es sei noch nicht absehbar, wann der Beschuldigte nach Österreich überstellt wird, sagte Markus Kitz, Sprecher der Staatsanwaltschaft Klagenfurt auf APA-Nachfrage. Es komme darauf an, ob dem 25-Jährigen zuerst von den belgischen Behörden der Prozess gemacht werde. Fix sei die Auslieferung jedenfalls, den Zeitpunkt gelte es noch abzuwarten.

Der Rumäne hatte im August des Vorjahres gemeinsam mit einem Komplizen Tom S., den aus Belgien stammenden Kollerwirt im Bezirk St. Veit überfallen und ihn dabei mit einem Hammer schwer am Kopf verletzt. Die Ermittler konnten DNA-Spuren am Tatort sicherstellen und so einen EU-weiten Haftbefehl veranlassen. Vom Komplizen fehlt derzeit aber noch jede Spur.