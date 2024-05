Wetter-Experte schlägt Alarm: 2024 so heiß wie nie zuvor

Im Gegensatz zu den Jahren davor schnellen heuer die Temperaturen in die Höhe - Tendenz weiter steigend.

Auch wenn das laufende Kalender-Jahr noch nicht einmal bei der Hälfte angelangt ist, bricht es schon jetzt Rekord um Rekord. Die Temperaturen gehen weltweit Monat für Monat in die Höhe und befinden sich auf einem der Höchststande seit Beginn der Industrialisierung. Neben extremer Hitze treten häufig Unwetter wie Stürme oder Überschwemmungen auf.

Schon zum Jahresausklang konnte man in Teilen Österreichs nach Weihnachten bei 15 Grad mit Shirts auf die Straße. Im April wurde die 30-Grad-Marke drei Mal geknackt.

Experten sprechen Warnung aus

Rund um den Globus warnen Experten davor, dass, sollte es in diesem Takt weitergehen, die Folgen kaum auszurechnen sind. Doch in einem Punkt sind sich alle einig: Die Folgen sind katastrophal. Allein im April 2024 war sich die Durchschnittstemperatur von circa 15 Grad über eineinhalb Grad wärmer als in der vorindustriellen Zeit. Es ist sogar mit Abstand die höchste Temperatur seit Messbeginn.

Meerestemperatur vs. Lufttemperatur

Und auch bei den Meerestemperaturen verhält es sich ähnlich. Entlang der europäischen Küsten sorgten 2023 die durchschnittlichen Wassertemperaturen für traurige Rekorde. Global lagen sie erstmals auf über 21 Grad. Und auch heuer war dies schon der Fall, wobei die vergleichsweise trägen Meere die aufgenommene Energie nur langsam wieder abgeben.