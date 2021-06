Ansturm auf Bäder und Seen

Ab an den Pool! Heute könnten wir die 30 Grad Marke knacken

Endlich startet der Sommer. Abkühlung finden Tausende jetzt in Freibädern und Seen.

Poolparty

Es war die ­große Erlösung nach dem kältesten Frühling der letzten 34 Jahre: Pünktlich am 1. Juni, dem Beginn des ­meteorologischen Sommers, schossen die Temperaturen in die Höhe. Der gestrige Hitzehöchstwert wurde in Ferlach in Kärnten mit 28,3 Grad gemessen. Jede Landeshauptstadt erreichte am Feiertag zumindest 25 Grad.

Lange Warteschlangen vor beliebtem Strandbad

Unsere Fotografen schwärmten an die Wasser-Hotspots des Landes aus. Erleichtert nach der langen Lockdown-Phase zeigte sich Alexandra C. (29) im Wiener Stadionbad: „Die Situation macht Hoffnung. Man kann endlich mehr Sport ­machen, das hilft der Psyche.“

Nächste Station

Alte Donau. Hunderte liegen auf den Stegen. Freude in allen Gesichtern (siehe Fotos oben). Zwei U-Bahn-Stationen entfernt auf der Donauinsel herrscht Stimmung wie in der Südsee. Kein Liegestuhl frei. Bikini und Badehose werden erstmals ausgeführt. Arschbombe und Köpfler ins Wasser (17 °C). 300 Autobahnkilometer südlich, in Klagenfurt, warten Dutzende Menschen vor dem Strandbadeingang. Kein Wunder bei 27 °C.

Prognose

Der Sommer hält an: Heute sollten wir sogar 30 Grad knacken. Samstag wird auch brennheiß, erst am Nachmittag kommen Gewitter. Ein typisches Ende eines Sommertags.