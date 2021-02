Jetzt steht die Eiseskälte vor der Tür!

Die nächsten Tage werden frostig: Wer denkt, den tiefsten Winter überstanden zu haben, wird spätestens am Donnerstag eines besseren belehrt. Experten rechnen mit Dauerfrost und eisigen Temperaturen. Bis zu minus 22 Grad könnte es in der zweiten Wochenhälfte haben. Aufgrund des Windes, der erwartet wird, wird sich diese Kälte aller Wahrscheinlichkeit nach noch eisiger anfühlen.

Ähnliche Werte in Sibirien

Angesichts dieser Wetterprognosen kann Österreich mit Sibirien mithalten, das ja bekanntlich für seine extreme Kälte berüchtigt ist. Denn dort sagt man für Freitag – vergleichsweise milde – minus 23 Grad als Höchstwert voraus. Der Kälterekord in Österreich liegt derzeit bei minus 24,2 Grad Celsius und stammt aus St. Jakob in Defereggen (Osttirol).

Fällt der Kälterekord?

Am Freitag könnte er fallen: Die prognostizierten Frühtemperaturen für Freitag kratzen in schneebedeckten Tälern an der Minus-20-Grad-Marke. Die nördliche Höhenströmung könnte viel polare Kaltluft bringen, dann wird es sich bei uns mit Sicherheit wie in Sibirien anfühlen.