Zwei Millionen sind jetzt auf Urlaub

Zwei Millionen Österreicher verreisen. 54 Prozent verbringen Urlaub in Österreich.

Wien. Wir sind reisefreudig. 61 Prozent aller Österreicher werden in den nächsten Tagen ihren Sommerurlaub antreten. Im Vorjahr waren es ‚nur‘ 41 Prozent.



In Deutschland werden lediglich 42 % einen Urlaub machen, in ­Spanien 58 % und in Großbritannien die Hälfte.



