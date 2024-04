Jetzt offiziell: ORF verkündet Aus von "Fit mit Philipp"

Nach Affäre um Chats mit Ex-FPÖ-Strache wird die Sendung "Fit mit Philipp" eingestellt. Schon am Montag startet das neue Format "Fit mit den Stars" mit Armin Assinger, Conny Kreuter oder Andreas Goldberger.

Wie oe24 bereits berichtete, pfiffen es die TV-Spatzen schon seit Dienstag von den Küniglberg-Dächern. Jetzt ist es offiziell: Der ORF beendet nach einer internen Prüfung die Zusammenarbeit mit "Fit mit Philipp"-Star Philipp Jelinek. Laut Aussendung "einvernehmlich".

© APA/ROLAND SCHLAGER ×

Skandal um Chats mit Ex-FPÖ-Chef Strache

Auslöser waren Chats mit Ex-FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache, in denen Jelinek ihn darum bitten, ihm dabei zu helfen, zum Moderator aufzusteigen. Der Fitness-Guru entschuldigte sich daraufhin für den "Fehler" via Video. ORF-General Roland Weißmann ließ eine interne Prüfung - dessen Resultat nun bekannt gegeben wurde. Das beliebte Format wird eingestellt.

© ORF/Badzic ×

Schon am Montag startet: Fit mit den Stars

Bereits am Montag, dem 15. April 2024, startet mit „Fit mit den Stars“ das neue ORF-Fitnessformat, immer werktags um 9.10 Uhr in ORF 2. „Fit mit den Stars“ wird ab sofort im Wochenrhythmus von einem anderen Promi als Vorturner:in moderiert und präsentiert. Den Auftakt macht „Dancing Star“ und Profitänzerin Conny Kreuter. In weiterer Folge werden u. a. die ehemaligen Spitzensportler und Publikumslieblinge Armin Assinger, Andreas Goldberger und Hans Knauß „Fit mit den Stars“-Vorturner.