Investieren Sie monatlich mit dem Edelmetallsparplan in Edelmetalle, die sicherste Anlageform.

Wenn Sie philoro als Partner für Ihren Edelmetallsparplan wählen, profitieren Sie von Sicherheit, Transparenz und Vertrauen des renommierten Edelmetallhändlers. Doch was ist ein Edelmetallsparplan eigentlich und wie läuft das Sparen ab?

Was ist ein Edelmetallsparplan und wie funktioniert er?

Ein Edelmetallsparplan bietet die Möglichkeit monatlich in Gold zu investieren. Ähnlich wie bei anderen Sparplänen wird ein von Ihnen gewählter Sparbetrag am 16. jedes Monats zum gegenwärtigen Kurs in Gold investiert. Das philoro Edelmetalldepot verwahrt dann sicher Ihre angesparten Edelmetalle.

Flexibles Sparen

Sowohl die Beiträge, die Auszahlungen, als auch die Laufzeit des Sparplans sind flexibel. Der Sparbetrag kann zu jeder Zeit adaptiert werden. Dennoch sollte die Mindestsparrate monatlich 50€ pro Metall betragen. Durch die frei wählbare Laufzeit haben Sie die Möglichkeit, ohne großen persönlichen Aufwand, über längere Zeit einen soliden Grundstock an physischen Edelmetallen zu erwerben. Außerdem kann durch die Flexibilität Ihr persönlicher Edelmetallsparplan speziell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt werden. Darüber hinaus sind auch Sonderzahlungen mit beliebigem Betrag jederzeit durchführbar.

So starten Sie Ihren Edelmetallsparplan

Um Ihren Edelmetallsparplan abzuschließen, müssen Sie den Antrag auf Abschluss eines Edelmetallsparplans ausdrucken und ausfüllen. Diesen senden Sie philoro unterschrieben per E-Mail oder Post (philoro EDELMETALLE GmbH, Währinger Straße 26, 1090 Wien, Österreich) zu oder bringen ihn in einer der Filialen vorbei. Im Anschluss bekommen Sie Ihre Zugangsdaten mit dem Login zur Depotübersicht per E-Mail zugesendet und Ihr Sparplan beginnt automatisch zu dem von Ihnen gewünschten Datum.

Wie kommen Sie an Ihre angesparten Edelmetalle?

Für die Auslieferung wählen Sie Ihre Lieblingsprodukte aus der Lieferliste aus. Das Gesamtgewicht muss die gewünschte Auslieferungsmenge betragen. Mit einer Zuzahlung können Sie auf Produkte aufzahlen. philoro rechnet dann Prägekosten dazu und verrechnet diese mit dem Restguthaben auf Ihrem Konto. Sie können dann zwischen einer kostenlosen Abholung in einer philoro Filiale oder einem versicherten Versand wählen.

Warum sollte man in einen Edelmetallsparplan investieren und was sind die Vorteile?

Gold ist als Investition wertbeständig und sicher.

und sicher. Der Edelmetallsparplan ist flexibel . Sie können ihn ganz nach Ihren Bedürfnissen ausrichten.

. Sie können ihn ganz nach Ihren Bedürfnissen ausrichten. philoro verwahrt Ihre angesparten Edelmetalle sicher in Ihren Depots.

in Ihren Depots. Für Sie persönlich ist das Sparen einfach und es besteht kaum ein Aufwand, denn die philoro Experten kaufen Gold zum aktuellen Kurs am 16. jedes Monats für Sie.

und es besteht kaum ein Aufwand, denn die philoro Experten kaufen Gold zum aktuellen Kurs am 16. jedes Monats für Sie. Sie können transparent jederzeit mit Ihren persönlichen Zugangsdaten auf der Webseite auf den aktuellen Stand des Sparplans zugreifen.

jederzeit mit Ihren persönlichen Zugangsdaten auf der Webseite auf den aktuellen Stand des Sparplans zugreifen. Mit einem Edelmetallsparplan sparen Sie Vermögen unabhängig vom Zentralbanksystem an.

