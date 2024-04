Mega-Angebote auf Bier fürs Wochenende

Passend zum Wochenende hat 'SPAR' seine Preise auf Bier gesenkt.

Langsam endet der kurzzeitige April-Winter und das sommerliche Wetter kehrt zurück, passend dazu senkt 'Spar' nun die Preise auf sein Biersortiment. Dieses Wochenende (Freitag 26.04 - Samstag 27.04) gibt es -25% auf Bier.

© Spar

Bier als Dauerrenner in Österreich

In der "Biernation" Österreich trinken Herr und Frau Österreicher im Schnitt 108 Liter Bier pro Jahr. Das entspricht 0,30 Liter pro Tag, knapp unter einer Bierflasche (0,33 L). Bier zählt in Österreich also zu den Grundnahrungsmitteln. Sind Sie ebenfalls ein Bier-Fan?

Kochen mit Bier

Bier eignet sich übrigens nicht nur zum Trinken, sondern auch zum Kochen - Hier findest du die besten Rezepte dafür

Somit wünschen wir Ihnen ein entspanntes und sonniges Wochenende mit den besten Angeboten und Rezepten rund um Österreichs 'Nationalgetränk' - Prost