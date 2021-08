Gewinne einen Kurzurlaub am Hausboot!

Du wolltest schon immer einmal für einige Tage mit dem Boot unterwegs und dabei sogar selbst Kapitän sein? Spiele jetzt mit und gewinne mit etwas Glück einen erlebnisreichen Kurzurlaub auf einem Hausboot von Le Boat für vier Personen!

Fünftägiger Bootsurlaub zu gewinnen!

Gemeinsam mit Le Boat verlosen wir einen Kurzurlaub auf einem Hausboot für fünf Tage und vier Nächte ab einer der Basen in Deutschland, Belgien, Frankreich oder den Niederlanden. Ganz ohne Führerschein erkundest du ganz nach Lust und Laune eines der zahlreichen Hausboot-Reviere. Ob Naturliebhaber, Wassersport-Begeisterte, Familienbande oder Entdecker: Eine Auszeit auf dem Hausboot bedeutet Freiheiten in jeder Hinsicht. Als Crew könnt ihr selbst entscheiden, welche Ziele ihr ansteuern möchtet, oder wo ihr die Nacht verbringt. Lasst euch an entlegenen Ufern von Vogelzwitscher wecken oder steuertSie eine feste Basis an, wenn ihr mondänes Marina-Feeling genießen wollt. Der Gewinn-Gutschein ist bis zum 30.06.2022 gültig. Feiertage und Hochsaison sind ausgeschlossen. Anreise, Verpflegung, Betriebskosten und Extras sind vom Gewinner selbst zu tragen.

Was erwartet dich bei einem Urlaub am Hausboot?

Hausbooturlaub ist beliebter denn je. Kein Wunder, bietet doch kaum eine andere Urlaubsform so viel Freiheit, Flexibilität und Nähe zur Natur und dazu den Komfort der eigenen vier Wände: Bei gemütlichen maximal zwölf Stundenkilometern können Hausbooturlauber ganz ohne Vorkenntnisse oder Führerschein an der frischen Luft durchatmen, festmachen, wo es am schönsten ist, jeden Tag an einem anderen Ort einschlafen – und alle Annehmlichkeiten reisen mit. Denn die Boote des etablierten Anbieters Le Boat verfügen über einen geräumigen Salon, Schlafkabinen, Bäder sowie komplett ausgestattete Küchen. Je nach Bootstyp ist Platz für zwei bis zwölf Personen. Möglich sind Kurzmieten ab 3 Nächten, Wochentörns oder längere Aufenthalte bis zu 21 Tagen. Nach einer intensiven Einweisung am Starthafen übernehmen die Freizeitkapitäne souverän das Ruder. Derzeit besonders beliebt sind die Mecklenburgische Seenplatte in Deutschland sowie die abwechslungsreichen Wasserstraßen in Belgien, Frankreich und den Niederlanden. Die Hausboot-Basen erreichen die Urlauber unkompliziert im eigenen Auto, von wo aus sie direkt in ihr schwimmendes Urlaubsdomizil umsteigen, wo sie ein wohltuender Perspektivenwechsel erwartet. Noch bis Ende Oktober geht die Hausbootsaison. Je nach Revier warten auf die Crews erholsame oder aktive Naturerlebnissen, Kultur- und Kulinarik-Genüsse oder Badefreuden. Wer auf Ferienzeiten angewiesen ist, tut gut daran, sein Abenteuer auf dem Wasser mit Vorlauf zu sichern – auch bereits für 2022. Die ersten Abfahrten sind ab Mai möglich.

Zum Gewinn:



Bis zu 4 Personen/2 Kabinen-Boot für 4 Nächte

• Preis gilt ab/bis Vermietstation; Vom Gewinner selbst zu tragen sind: Die Anreise, die Betriebskosten, die Kaution bzw. die Haftungsbeschränkung im Schadensfall

sowie eventuelle Extras (Fahrräder, Endreinigung, Haustier etc.).

• Reiseantritt bis 30.06.2022; Ausgenommen sind Feiertage und die Hochsaison wie z.B. Zeitraum: bis 31.8.2021,13.4.-19.4.2022, 29.4.2022-8.5.2022, 22.5.-6.6. 2022

• Termin, Basis und Bootstyp richten sich nach Verfügbarkeit und sind mit Le Boat abzusprechen. Eine Umbuchung auf ein größeres oder höherwertiges Boot sowie in

ein anderes Fahrgebiet (auch gegen Aufpreis) ist ausgeschlossen. Premier-Boote sind vom Gewinn ebenfalls ausgeschlossen.

• Eine Barvergütung ist nicht möglich, Der Preis ist nicht übertragbar; Mindestmietalter 18 Jahre.

Das Gewinnspiel endet am 5. September 2021 um 23:59 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.