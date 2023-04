× Burgenland: Top Oasen im Frühling

Unser sonnigstes Bundesland bezaubert im Frühling mit wärmenden Strahlen, früh erwachender Natur und traumhaft schönen Golf- und Thermenhotels für den Aktivurlaub und zum Entspannen. Sehen Sie selbst...

Wenn die Frühlingssonne mit ihren ersten kräftigen Strahlen wärmt, ist unser sonnigstes Bundesland, das Burgenland, natürlich ganz vorne mit dabei. Das früheste Naturerwachen Österreichs muss man hier einfach erleben. Neben Weinverkostungen draußen in der Natur, im Keller oder auf der bunten Blumenwiese gibt es auch Infos aus erster und bester Hand – von den Winzern selbst. Und Flora und Fauna im UNESCO-Welterbe Neusiedler See und dem einzigartigen Nationalpark im Seewinkel erstrahlen bereits in ihrer kunterbunten Vielfalt. In den Weingärten fällt der Blick auf die ersten Knospen der jungen Reben. Und auch beim Golfsport sollte man in den frühesten Frühling Österreichs eintauchen. Anschließend ist freilich Entspannung angesagt. In einer der nachstehenden Relax-Oasen beispielsweise...

© Getty ×

puchasPLUS/Stegersbach

Eine Oase des Wohlbefindens ist das 4*-Thermenhotel Stegersbach. Über einen stimmungsvollen Regenbogengang gelangt man von hier ins Thermenparadies mit einem 6.700 m² großen Wellness- und Saunabereich und Luxus-Komfort-Ruheräumen. Im hauseigenen Heilmassage-Therapiezentrum genießt man wohltuende Massagen oder Kosmetikanwendungen. www.puchasplus.at/hotel-stegersbach/

AVITA Resort****s/Bad Tatzmannsdorf

Wohlfühlurlaub im sonnigen Südburgenland verspricht auch das AVITA Resort ****s. Hier relaxt man in 15 Thermalwasser-Becken und auch die Saunalandschaft mit Saunagarten ist ein Hit. Gleich 24 Sauna-Kabinen finden sich im gesamten AVITA-Resort – 16 Saunen im Sauna Garten Eden (AVITA Therme), zugänglich für Tages- und Hotelgäste; 4 Saunen im AVITA Lady’s Spa (AVITA Therme) nur für Frauen, zugänglich für Tages- und Hotelgäste; 4 Saunen im AVITA Exklusiv (hoteleigener Wellnessbereich) zugänglich exklusiv für Hotelgäste. www.avita.at

© Avita ×

Reduce Hotel Vital/Bad Tatzmannsdorf

Auch im Reduce Hotel Vital****S geht es um das Wertvollste in unserem Leben – nämlich um Gesundheit und Wohlbefinden. Ein Team an Gesundheitsexperten will die Gäste für einen gesunden Lebensstil begeistern. Mit Spaß an der Bewegung bei Yoga, Pilates oder Walking auf traumhaft schönen Naturwegen. Dazu gehört auch ein innovatives Kulinarikkonzept, das die Erwartungen an die vegane Küche mit kreativen Gerichten geschmackvoll erfüllt. www.reduce.at

Hotel & Spa Larimar/Stegersbach

Mit 36.000 m² Resortfläche zählt das Hotel & Spa Larimar****superior zu den größten Wellnesshotels Österreichs. Für jedes Gästezimmer stehen 59 m² Wellnessfläche zur Verfügung. Die 540 m2 Wasserfläche der acht Larimar-Pools mit Thermal-, Süß- und basischem Meerwasser laden das ganze Jahr zum Schwimmen ein. Das Thermal-Innenbecken und der Thermal-Außenpool sorgen mit wohligen 36 Grad Celsius für körperliche und seelische Balance. Mediterranes Lebensgefühl eröffnen die beiden basischen Meerwasserpools. Schwimmer ziehen ihre Längen im 20 Meter langen Infinity-Sportbecken. Und zum Entspannen geht es in den eleganten Ruheraum „Gartenblick“, den Kristall-Energieraum oder in das 8.000 m2 große Gartenparadies des Hotels. Übrigens: Das Larimar ist auch eine der besten Adressen für Golfer und Hundebesitzer. Golfer können sich auf die größte Golfanlage Österreichs freuen, Hundeliebhaber auf die tierfreundlichen Zimmer mit eigenem Gartenbereich. www.larimarhotel.at

St. Martins Therme & Lodge/Frauenkirchen

An einem der schönsten Plätze Österreichs, direkt am Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel, inmitten einer UNESCO-Welterbe-Region, liegt die St. Martins Therme & Lodge der VAMED Vitality World. Ein perfekter Ausgangspunkt jedenfalls, um die erwachende Natur des Burgenlands zu erleben. Das Resort punktet mit einzigartiger Lage, 8 Hektar großem, hauseigenem Badesee mit kristallklarem Wasser, wohlig-warmem Thermalwasser, einer einmaligen Kulinarikwelt und einem Wellnessangebot der Sonderklasse.

Übrigens einmalig in der St. Martins Therme & Lodge: Die Seewinkel-Safaris, die den jeweiligen Jahreszeiten angepasst sind und das ganze Jahr über und bei jedem Wetter stattfinden. www.stmartins.at

© St. Martins Therme ×

Reiters Reserve Supreme

Inmitten des Reiters Reserve, einem exklusiven Rückzugs-und Erholungsraum, und direkt am hoteleigenen 27-Loch-Golfplatz findet sich eines der besten Wellnesshotels Österreichs: Das Supreme 5*-Adults-only-Hotel mit einer über 8.200 m2 großen Thermalbadelandschaft. Der Thermal-Wellnessbereich punktet unter anderem mit neun unterschiedlich temperierten Pools (Sole, Süßwasser, mineralisiertes Thermalwasser), Ladys-Bereich und feinen Rückzugsoasen. Und das Top-Küchenteam um Drei-Hauben-Küchenchef Helmuth Gangl verwöhnt tagtäglich auf höchstem Niveau. www.reiters-reserve.at