× Laut Dating-Apps: Die besten Reiseziele für Sex-Abenteuer

Das Reisemagazin "Fodors" verrät die Länder mit den besten Chancen für ein erotisches Abenteuer.

Dating-Apps wie Bumble, Tinder und Grindr haben es ermöglicht, mit Menschen aus verschiedenen Ländern in einen, nennen wir es "erweiterten kulturellen" Austausch, zu treten. Das Reisemagazin "Fodors" hat die Statistiken dieser Dating-Plattformen analysiert und Destinationen identifiziert, die sich besonders gut für sexuelle Abenteuer eignen.

Bestes Land für aufregende Dates: Indien

Indien punktet als Reiseflirt-Hotspot für Dating-App-User. Die Top-3-Dating-Apps (Bumble, Tinder und Grindr) verzeichnen die meisten aktiven Nutzer:innen in den USA, Indien, Brasilien, Frankreich und Mexiko. Geht es rein um die Zahlen, steigern Millionen von lokalen Nutzer:innen in jedem Zielland die Wahrscheinlichkeit, Dating-Kontakte zu knüpfen. Sprich: In Indien, mit einer Bevölkerung von über einer Milliarde Menschen, ist es daher sehr wahrscheinlich, dass unter ihnen jemand zu "mehr" bereit ist.

"Sugar Daddy" Hochburg: USA

Als bestes Land um einen "Sugar Daddy" zu finden, sieht das Reisemagazin die USA. Das Land führt die Liste für "Sugar Daddy"-Beziehungen an, mit einer Fülle einsamer, finanziell stabiler älterer Männer, die auf der Suche nach Abenteuer mit alleinreisenden Frauen sind.

Hotspot für Gruppensex: Australien

Laut Grindrs Unwrapped-Daten aus dem Jahr 2023 haben vor allem Nutzer:innen in Australien, Großbritannien, Irland, Neuseeland und den USA Interesse an sexuellen Begegnungen mit mehreren Partnern.

Top-Ziel für bisexuelle Reisende: Irland

Laut "Fodors" hat Irland in den letzten Jahrzehnten große Fortschritte bei den LGBTIQ-Rechten gemacht . Daher ist das Land im Norden ein Hotspot für bisexuelle Dating-App-Nutzer:innen.

Fußfetisch-Liebling: Italien

Der Fußfetisch ist besonders in Italien weit verbreitet, mit einer hohen Anzahl von Fußfetischisten auf Grindr. Aber auch in Deutschland, Großbritannien, Frankreich und den USA gibt es einen hohen Prozentsatz an Menschen, die über Füße fantasieren.

Offene Beziehungen erkunden: Südkorea

Südkorea ist das Top-Reiseziel für die Erkundung offener Beziehungen, mit den meisten App-Nutzer:innen, die den Tag "offene Beziehung" auf ihren Profilen verwenden. Danach folgen Nigeria, Pakistan, Malaysia und die Schweiz. Pakistan ist allerdings überraschend: Denn hier wird Sex außerhalb der Ehe strafrechtlich verfolgt.

Bestes Reiseziel für NSFW-Bilder: Norwegen

Norwegen ist führend in der Verbreitung von "Not Suitable for Work" Inhalten (erotische Bilder und Videos, die man sich besser nicht am Arbeitsplatz ansieht). Auch in den USA, Kanada, Finnland und Australien, ist das Verschicken solcher Inhalte äußerst beliebt.

BDSM-Paradies: Niederlande

Die Niederlande sind das bevorzugte Land für BDSM-Liebhaber, insbesondere für diejenigen, die sich für Leder interessieren. Im Rotlichtviertel bietet Amsterdam Reisenden eine lebendige BDSM-Szene.

Blümchensex-Hotspot: Vereinigtes Königreich

Wer stattdessen nach Blümchensex oder "Vanilla Sex" sucht, sollte laut "Fodors" lieber in das Vereinigte Königreich reisen. Dort soll es im Bett besonders liebevoll und romantisch zugehen.