Adidas-Fieber bei Amazon: Diese Prime-Day-Angebote lohnen sich richtig!

Prime Day 2025 steht in den Startlöchern – vom 7. bis 8. Oktober purzeln bei Amazon die Preise auf beliebte Sportswear, Sneaker und Accessoires. Wer jetzt zuschlägt, spart kräftig. Wir zeigen, welche Adidas-Produkte besonders heiß gehandelt werden.
Prime Day 2025: So sportlich waren Schnäppchen noch nie
Zwei Tage, unzählige Deals: Beim Prime Day 2025 dreht Amazon wieder richtig auf – und Adidas mischt mit satten Rabatten kräftig mit. Egal ob fürs Training, den Alltag oder den gemütlichen Sonntag im Hoodie: Die Prime-Day-Angebote machen Lust auf Bewegung. Hier kommen die Bestseller, die Sie nicht verpassen sollten!
Adidas Adilette Shower Slides
Ein Klassiker fürs ganze Jahr: Die Adilette Shower Slides sind der perfekte Mix aus Komfort und Kult. Das weiche Fußbett sorgt für ein angenehmes Tragegefühl – ob im Schwimmbad, in der Sauna oder einfach zu Hause.
Aktuell gibt’s das Modell für 14,25 statt 28 Euro, also fast 50 Prozent günstiger – und sogar unter dem bisherigen Jahrestiefstpreis bei Amazon, ein absoluter Bestpreis für den Dauerbrenner!
Highlights:
- Weiches Cloudfoam-Fußbett
- Schnelltrocknendes Obermaterial
- Legendäres Adidas-Logo auf dem Riemen
- Ideal für Dusche, Strand oder Alltag
- Prime-Day-Preis: 14,25 € (49 % Rabatt)
Adidas Adilette Damen-Badesandalen
Stylish, bequem, einfach typisch Adidas: Die Adilette Badesandalen für Damen bringen den ikonischen Look mit einer Extraportion Komfort. Das ergonomische Fußbett macht sie perfekt für Pool, Terrasse oder City.
Prime-Day-Preis: 24,69 statt 45 Euro – das ist ein Rabatt von satten 45 Prozent, hier lohnt sich der Klick!
Highlights:
- Robuste Außensohle
- Ergonomisches Fußbett
- Typisches 3-Streifen-Design
- Auch als Hausschuh top geeignet
- Prime-Day-Preis: 24,69 € (45 % Rabatt)
Adidas Classic 3bars Rucksack
Praktisch, schlicht, kultig – der Classic 3bars Rucksack ist der perfekte Alltagsbegleiter. Ob Uni, Gym oder City-Trip: Der Adidas-Style geht einfach immer.
Mit 15,19 statt 25 Euro ist er jetzt fast zum halben Preis erhältlich – und sogar günstiger als im bisherigen Jahr. Kult-Rucksack zum Tiefpreis – da kann man nichts falsch machen.
Highlights:
- Geräumiges Hauptfach mit Reißverschluss
- Verstellbare Schulterriemen
- Strapazierfähiges Material
- Sportlich-schlichter Look
- Prime-Day-Preis: 15,19 € (39 % Rabatt)
Adidas Damen Barreda Shoes
Der Mix aus Retro-Vibes und Streetstyle: Die Barreda Shoes punkten mit klassischem Design und bequemer Dämpfung. Perfekt für alle, die Sneaker lieben – aber auch auf Komfort setzen.
Mit 41,79 statt 65 Euro fällt der Preis auf ein echtes Prime-Day-Niveau und liegt auf einem neuen Jahrestief – modisch, bequem und stark reduziert.
Highlights:
- Leichte Sohle mit Dämpfung
- Retro-Look mit modernen Akzenten
- Textiles Obermaterial
- Bequeme Passform
- Prime-Day-Preis: 41,79 € (36 % Rabatt)
Adidas Damen VL Court Bold Shoes
Chunky, cool, komfortabel: Die VL Court Bold sind ein stylischer Eyecatcher mit Plateau-Sohle. Perfekt zu Jeans, Kleid oder Jogger – ein echter Allround-Sneaker.
Prime-Day-Preis: 53,99 statt 80 Euro, also satte 33 Prozent weniger! Preissturz unter bisherigen Tiefstwert des Jahres bei Amazon – ein stylisches Schnäppchen.
Highlights:
- Rutschfeste Sohle
- Plateau-Design
- Glattes Obermaterial
- 3-Streifen-Look in Kontrastfarbe
- Prime-Day-Preis: 53,99 € (33 % Rabatt)
Adidas Herren Eastrail 2.0 RAIN.RDY Hiking Shoes
Bereit für jedes Wetter: Die Eastrail 2.0 Wanderschuhe sind wasserdicht, griffig und super bequem. Ideal für Outdoor-Fans, die Performance zum kleinen Preis wollen.
Der aktuelle Deal: 65,99 statt 100 Euro – und damit deutlich unter bisherigen Tiefstpreisen. Ein Top-Schuh für Wanderungen und die City – stark reduziert und wetterfest!
Highlights:
- Wasserdichtes RAIN.RDY-Material
- Griffige Sohle
- Gedämpfte Zwischensohle
- Atmungsaktiv und robust
- Prime-Day-Preis: 65,99 € (34 % Rabatt)
Adidas Essentials 3-Stripes Hosen für Herren
Bequem trainieren, stylisch aussehen: Die Train Essentials Pants verbinden Funktionalität mit klassischem Adidas-Look.
Mit 23,99 statt 50 Euro gibt’s sie aktuell für weniger als den halben Preis. Der Trainingsklassiker zum Tiefpreis – zugreifen lohnt sich!
Highlights:
- Atmungsaktives Material
- Elastischer Bund mit Tunnelzug
- Gerader Schnitt
- Seitliche 3-Streifen
- Prime-Day-Preis: 23,99 € (52 % Rabatt)
Adidas 3-Stripes Cushioned Crew Socken (3er-Pack)
Sportliche Basics, die nie aus der Mode kommen: Die 3-Stripes-Socken sind weich, strapazierfähig und angenehm gepolstert.
Prime-Day-Preis: 9,01 statt 15 Euro – besser geht’s kaum. Tolle Qualität zum Mini-Preis – Pflichtkauf im Warenkorb!
Highlights:
- 3er-Pack
- Verstärkte Ferse und Zehen
- Weiche Baumwollmischung
- Elastischer Bund
- Prime-Day-Preis: 9,01 € (40 % Rabatt)
Adidas Baseball Lightweight Cap
Sportlich, schlicht, perfekt kombinierbar: Die Adidas Cap ist das ideale Finish für jeden Look.
Prime-Day-Preis: 10,91 statt 17,22 Euro – und damit fast 40 Prozent günstiger. Top bewertet, stylisch und günstig – ein Prime-Day-Hit!
Highlights:
- Gebogener Schirm
- Größenverstellbarer Verschluss
- Luftdurchlässige Ösen
- Logo auf kleinem Metall-Schild
- Prime-Day-Preis: 10,91 € (37 % Rabatt)
Was ist der Prime Day überhaupt?
Der Amazon Prime Day 2025 findet am 7. und 8. Oktober statt – zwei Tage voller Deals, exklusiv für Prime-Mitglieder. Neben Technik-Schnäppchen stehen dieses Jahr besonders Fashion, Sportartikel und Lifestyle-Produkte im Fokus.
Prime-Vorteile auf einen Blick:
- Exklusive Zugänge zu allen Prime-Day-Angeboten
- Gratisversand bei Millionen Artikeln
- Prime Video, Prime Music und mehr inklusive
- Preis: 8,99 €/Monat oder 89,90 €/Jahr (mit kostenlosem Probemonat)
Nur mit aktivem Prime-Abo gibt’s Zugriff auf die Rabattaktionen – also rechtzeitig anmelden und sparen!
*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.