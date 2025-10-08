Adidas-Fieber bei Amazon: Diese Prime-Day-Angebote lohnen sich richtig!

Prime Day 2025 steht in den Startlöchern – vom 7. bis 8. Oktober purzeln bei Amazon die Preise auf beliebte Sportswear, Sneaker und Accessoires. Wer jetzt zuschlägt, spart kräftig. Wir zeigen, welche Adidas-Produkte besonders heiß gehandelt werden.

Prime Day 2025: So sportlich waren Schnäppchen noch nie

Zwei Tage, unzählige Deals: Beim Prime Day 2025 dreht Amazon wieder richtig auf – und Adidas mischt mit satten Rabatten kräftig mit. Egal ob fürs Training, den Alltag oder den gemütlichen Sonntag im Hoodie: Die Prime-Day-Angebote machen Lust auf Bewegung. Hier kommen die Bestseller, die Sie nicht verpassen sollten!

Adidas Adilette Shower Slides

Ein Klassiker fürs ganze Jahr: Die Adilette Shower Slides sind der perfekte Mix aus Komfort und Kult. Das weiche Fußbett sorgt für ein angenehmes Tragegefühl – ob im Schwimmbad, in der Sauna oder einfach zu Hause.

Aktuell gibt’s das Modell für 14,25 statt 28 Euro, also fast 50 Prozent günstiger – und sogar unter dem bisherigen Jahrestiefstpreis bei Amazon, ein absoluter Bestpreis für den Dauerbrenner!

Highlights:

Weiches Cloudfoam-Fußbett

Schnelltrocknendes Obermaterial

Legendäres Adidas-Logo auf dem Riemen

Ideal für Dusche, Strand oder Alltag

Prime-Day-Preis: 14,25 € (49 % Rabatt)

Adidas Unisex Adilette Shower Slides – für 14,25 statt 28 Euro bei Amazon* © Adidas / Werbung

Adidas Adilette Damen-Badesandalen

Stylish, bequem, einfach typisch Adidas: Die Adilette Badesandalen für Damen bringen den ikonischen Look mit einer Extraportion Komfort. Das ergonomische Fußbett macht sie perfekt für Pool, Terrasse oder City.

Prime-Day-Preis: 24,69 statt 45 Euro – das ist ein Rabatt von satten 45 Prozent, hier lohnt sich der Klick!

Highlights:

Robuste Außensohle

Ergonomisches Fußbett

Typisches 3-Streifen-Design

Auch als Hausschuh top geeignet

Prime-Day-Preis: 24,69 € (45 % Rabatt)

Adidas Adilette Badesandalen – für 24,69 statt 45 Euro bei Amazon* © Adidas / Werbung

Adidas Classic 3bars Rucksack

Praktisch, schlicht, kultig – der Classic 3bars Rucksack ist der perfekte Alltagsbegleiter. Ob Uni, Gym oder City-Trip: Der Adidas-Style geht einfach immer.

Mit 15,19 statt 25 Euro ist er jetzt fast zum halben Preis erhältlich – und sogar günstiger als im bisherigen Jahr. Kult-Rucksack zum Tiefpreis – da kann man nichts falsch machen.

Highlights:

Geräumiges Hauptfach mit Reißverschluss

Verstellbare Schulterriemen

Strapazierfähiges Material

Sportlich-schlichter Look

Prime-Day-Preis: 15,19 € (39 % Rabatt)

Adidas Unisex Classic 3bars Backpack Rucksack – für 15,19 statt 25 Euro bei Amazon* © Adidas / Werbung

Adidas Damen Barreda Shoes

Der Mix aus Retro-Vibes und Streetstyle: Die Barreda Shoes punkten mit klassischem Design und bequemer Dämpfung. Perfekt für alle, die Sneaker lieben – aber auch auf Komfort setzen.

Mit 41,79 statt 65 Euro fällt der Preis auf ein echtes Prime-Day-Niveau und liegt auf einem neuen Jahrestief – modisch, bequem und stark reduziert.

Highlights:

Leichte Sohle mit Dämpfung

Retro-Look mit modernen Akzenten

Textiles Obermaterial

Bequeme Passform

Prime-Day-Preis: 41,79 € (36 % Rabatt)

Adidas Damen Barreda Shoes – für 41,79 statt 65 Euro bei Amazon* © Adidas / Werbung

Adidas Damen VL Court Bold Shoes

Chunky, cool, komfortabel: Die VL Court Bold sind ein stylischer Eyecatcher mit Plateau-Sohle. Perfekt zu Jeans, Kleid oder Jogger – ein echter Allround-Sneaker.

Prime-Day-Preis: 53,99 statt 80 Euro, also satte 33 Prozent weniger! Preissturz unter bisherigen Tiefstwert des Jahres bei Amazon – ein stylisches Schnäppchen.

Highlights:

Rutschfeste Sohle

Plateau-Design

Glattes Obermaterial

3-Streifen-Look in Kontrastfarbe

Prime-Day-Preis: 53,99 € (33 % Rabatt)

Adidas Damen Vl Court Bold Shoes – für 53,99 statt 80 Euro bei Amazon* © Adidas / Werbung

Adidas Herren Eastrail 2.0 RAIN.RDY Hiking Shoes

Bereit für jedes Wetter: Die Eastrail 2.0 Wanderschuhe sind wasserdicht, griffig und super bequem. Ideal für Outdoor-Fans, die Performance zum kleinen Preis wollen.

Der aktuelle Deal: 65,99 statt 100 Euro – und damit deutlich unter bisherigen Tiefstpreisen. Ein Top-Schuh für Wanderungen und die City – stark reduziert und wetterfest!

Highlights:

Wasserdichtes RAIN.RDY-Material

Griffige Sohle

Gedämpfte Zwischensohle

Atmungsaktiv und robust

Prime-Day-Preis: 65,99 € (34 % Rabatt)

Adidas Herren Eastrail 2.0 Rain.rdy Hiking Shoes – für 65,99 statt 100 Euro bei Amazon* © Adidas / Werbung

Adidas Essentials 3-Stripes Hosen für Herren

Bequem trainieren, stylisch aussehen: Die Train Essentials Pants verbinden Funktionalität mit klassischem Adidas-Look.

Mit 23,99 statt 50 Euro gibt’s sie aktuell für weniger als den halben Preis. Der Trainingsklassiker zum Tiefpreis – zugreifen lohnt sich!

Highlights:

Atmungsaktives Material

Elastischer Bund mit Tunnelzug

Gerader Schnitt

Seitliche 3-Streifen

Prime-Day-Preis: 23,99 € (52 % Rabatt)

Adidas Herren Hose Train Essentials – für 23,99 statt 50 Euro bei Amazon* © Adidas / Werbung

Adidas 3-Stripes Cushioned Crew Socken (3er-Pack)

Sportliche Basics, die nie aus der Mode kommen: Die 3-Stripes-Socken sind weich, strapazierfähig und angenehm gepolstert.

Prime-Day-Preis: 9,01 statt 15 Euro – besser geht’s kaum. Tolle Qualität zum Mini-Preis – Pflichtkauf im Warenkorb!

Highlights:

3er-Pack

Verstärkte Ferse und Zehen

Weiche Baumwollmischung

Elastischer Bund

Prime-Day-Preis: 9,01 € (40 % Rabatt)

Adidas Unisex 3-stripes Cushioned Crew Socks – für 9,01 statt 15 Euro bei Amazon* © Adidas / Werbung

Adidas Baseball Lightweight Cap

Sportlich, schlicht, perfekt kombinierbar: Die Adidas Cap ist das ideale Finish für jeden Look.

Prime-Day-Preis: 10,91 statt 17,22 Euro – und damit fast 40 Prozent günstiger. Top bewertet, stylisch und günstig – ein Prime-Day-Hit!

Highlights:

Gebogener Schirm

Größenverstellbarer Verschluss

Luftdurchlässige Ösen

Logo auf kleinem Metall-Schild

Prime-Day-Preis: 10,91 € (37 % Rabatt)

Adidas Unisex Baseball Lightweights Cap – für 10,91 statt 17,22 Euro bei Amazon* © Adidas / Werbung

Was ist der Prime Day überhaupt?

Der Amazon Prime Day 2025 findet am 7. und 8. Oktober statt – zwei Tage voller Deals, exklusiv für Prime-Mitglieder. Neben Technik-Schnäppchen stehen dieses Jahr besonders Fashion, Sportartikel und Lifestyle-Produkte im Fokus.

Prime-Vorteile auf einen Blick:

Exklusive Zugänge zu allen Prime-Day-Angeboten

Gratisversand bei Millionen Artikeln

Prime Video, Prime Music und mehr inklusive

Preis: 8,99 €/Monat oder 89,90 €/Jahr (mit kostenlosem Probemonat)

Nur mit aktivem Prime-Abo gibt’s Zugriff auf die Rabattaktionen – also rechtzeitig anmelden und sparen!

