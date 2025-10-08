Alles zu oe24VIP
© Adidas / Werbung
E-Commerce-Artikel
Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Sportlich sparen

Adidas-Fieber bei Amazon: Diese Prime-Day-Angebote lohnen sich richtig!

08.10.25, 09:09
Teilen

Prime Day 2025 steht in den Startlöchern – vom 7. bis 8. Oktober purzeln bei Amazon die Preise auf beliebte Sportswear, Sneaker und Accessoires. Wer jetzt zuschlägt, spart kräftig. Wir zeigen, welche Adidas-Produkte besonders heiß gehandelt werden. 

Prime Day 2025: So sportlich waren Schnäppchen noch nie

Zwei Tage, unzählige Deals: Beim Prime Day 2025 dreht Amazon wieder richtig auf – und Adidas mischt mit satten Rabatten kräftig mit. Egal ob fürs Training, den Alltag oder den gemütlichen Sonntag im Hoodie: Die Prime-Day-Angebote machen Lust auf Bewegung. Hier kommen die Bestseller, die Sie nicht verpassen sollten!

Adidas Adilette Shower Slides

Ein Klassiker fürs ganze Jahr: Die Adilette Shower Slides sind der perfekte Mix aus Komfort und Kult. Das weiche Fußbett sorgt für ein angenehmes Tragegefühl – ob im Schwimmbad, in der Sauna oder einfach zu Hause.

Aktuell gibt’s das Modell für 14,25 statt 28 Euro, also fast 50 Prozent günstiger – und sogar unter dem bisherigen Jahrestiefstpreis bei Amazon, ein absoluter Bestpreis für den Dauerbrenner!

Highlights:

  • Weiches Cloudfoam-Fußbett
  • Schnelltrocknendes Obermaterial
  • Legendäres Adidas-Logo auf dem Riemen
  • Ideal für Dusche, Strand oder Alltag
  • Prime-Day-Preis: 14,25 € (49 % Rabatt)

Shopping Channel Amazon Prime Day Adidas Unisex Adilette Shower Slides

Adidas Unisex Adilette Shower Slides – für 14,25 statt 28 Euro bei Amazon* 

© Adidas / Werbung

Adidas Adilette Damen-Badesandalen

Stylish, bequem, einfach typisch Adidas: Die Adilette Badesandalen für Damen bringen den ikonischen Look mit einer Extraportion Komfort. Das ergonomische Fußbett macht sie perfekt für Pool, Terrasse oder City.

Prime-Day-Preis: 24,69 statt 45 Euro – das ist ein Rabatt von satten 45 Prozent, hier lohnt sich der Klick!

Highlights:

  • Robuste Außensohle
  • Ergonomisches Fußbett
  • Typisches 3-Streifen-Design
  • Auch als Hausschuh top geeignet
  • Prime-Day-Preis: 24,69 € (45 % Rabatt)

Shopping Channel Amazon Prime Day Adidas Adilette Badesandalen

Adidas Adilette Badesandalen – für 24,69 statt 45 Euro bei Amazon* 

© Adidas / Werbung

Adidas Classic 3bars Rucksack

Praktisch, schlicht, kultig – der Classic 3bars Rucksack ist der perfekte Alltagsbegleiter. Ob Uni, Gym oder City-Trip: Der Adidas-Style geht einfach immer.

Mit 15,19 statt 25 Euro ist er jetzt fast zum halben Preis erhältlich – und sogar günstiger als im bisherigen Jahr. Kult-Rucksack zum Tiefpreis – da kann man nichts falsch machen.

Highlights:

  • Geräumiges Hauptfach mit Reißverschluss
  • Verstellbare Schulterriemen
  • Strapazierfähiges Material
  • Sportlich-schlichter Look
  • Prime-Day-Preis: 15,19 € (39 % Rabatt)

Shopping Channel Amazon Prime Day Adidas Unisex Classic 3bars Backpack Rucksack

Adidas Unisex Classic 3bars Backpack Rucksack – für 15,19 statt 25 Euro bei Amazon*

© Adidas / Werbung

Adidas Damen Barreda Shoes

Der Mix aus Retro-Vibes und Streetstyle: Die Barreda Shoes punkten mit klassischem Design und bequemer Dämpfung. Perfekt für alle, die Sneaker lieben – aber auch auf Komfort setzen.

Mit 41,79 statt 65 Euro fällt der Preis auf ein echtes Prime-Day-Niveau und liegt auf einem neuen Jahrestief – modisch, bequem und stark reduziert.

Highlights:

  • Leichte Sohle mit Dämpfung
  • Retro-Look mit modernen Akzenten
  • Textiles Obermaterial
  • Bequeme Passform
  • Prime-Day-Preis: 41,79 € (36 % Rabatt)

Shopping Channel Amazon Prime Day Adidas Damen Barreda Shoes

Adidas Damen Barreda Shoes – für 41,79 statt 65 Euro bei Amazon* 

© Adidas / Werbung

Adidas Damen VL Court Bold Shoes

Chunky, cool, komfortabel: Die VL Court Bold sind ein stylischer Eyecatcher mit Plateau-Sohle. Perfekt zu Jeans, Kleid oder Jogger – ein echter Allround-Sneaker.

Prime-Day-Preis: 53,99 statt 80 Euro, also satte 33 Prozent weniger! Preissturz unter bisherigen Tiefstwert des Jahres bei Amazon – ein stylisches Schnäppchen.

Highlights:

  • Rutschfeste Sohle
  • Plateau-Design
  • Glattes Obermaterial
  • 3-Streifen-Look in Kontrastfarbe
  • Prime-Day-Preis: 53,99 € (33 % Rabatt)

Shopping Channel Amazon Prime Day Adidas Damen Vl Court Bold Shoes

Adidas Damen Vl Court Bold Shoes – für 53,99 statt 80 Euro bei Amazon*

© Adidas / Werbung

Adidas Herren Eastrail 2.0 RAIN.RDY Hiking Shoes

Bereit für jedes Wetter: Die Eastrail 2.0 Wanderschuhe sind wasserdicht, griffig und super bequem. Ideal für Outdoor-Fans, die Performance zum kleinen Preis wollen.

Der aktuelle Deal: 65,99 statt 100 Euro – und damit deutlich unter bisherigen Tiefstpreisen. Ein Top-Schuh für Wanderungen und die City – stark reduziert und wetterfest!

Highlights:

  • Wasserdichtes RAIN.RDY-Material
  • Griffige Sohle
  • Gedämpfte Zwischensohle
  • Atmungsaktiv und robust
  • Prime-Day-Preis: 65,99 € (34 % Rabatt)

Shopping Channel Amazon Prime Day Adidas Herren Eastrail 2.0 Rain.rdy Hiking Shoes

Adidas Herren Eastrail 2.0 Rain.rdy Hiking Shoes – für 65,99 statt 100 Euro bei Amazon* 

© Adidas / Werbung

Adidas Essentials 3-Stripes Hosen für Herren

Bequem trainieren, stylisch aussehen: Die Train Essentials Pants verbinden Funktionalität mit klassischem Adidas-Look.
Mit 23,99 statt 50 Euro gibt’s sie aktuell für weniger als den halben Preis. Der Trainingsklassiker zum Tiefpreis – zugreifen lohnt sich!

Highlights:

  • Atmungsaktives Material
  • Elastischer Bund mit Tunnelzug
  • Gerader Schnitt
  • Seitliche 3-Streifen
  • Prime-Day-Preis: 23,99 € (52 % Rabatt)

Shopping Channel Amazon Prime Day Adidas Herren Hose Train Essentials

Adidas Herren Hose Train Essentials – für 23,99 statt 50 Euro bei Amazon*

© Adidas / Werbung

Adidas 3-Stripes Cushioned Crew Socken (3er-Pack)

Sportliche Basics, die nie aus der Mode kommen: Die 3-Stripes-Socken sind weich, strapazierfähig und angenehm gepolstert.

Prime-Day-Preis: 9,01 statt 15 Euro – besser geht’s kaum. Tolle Qualität zum Mini-Preis – Pflichtkauf im Warenkorb!

Highlights:

  • 3er-Pack
  • Verstärkte Ferse und Zehen
  • Weiche Baumwollmischung
  • Elastischer Bund
  • Prime-Day-Preis: 9,01 € (40 % Rabatt)

Shopping Channel Amazon Prime Day Adidas Unisex 3-stripes Cushioned Crew Socks

Adidas Unisex 3-stripes Cushioned Crew Socks – für 9,01 statt 15 Euro bei Amazon* 

© Adidas / Werbung

Adidas Baseball Lightweight Cap

Sportlich, schlicht, perfekt kombinierbar: Die Adidas Cap ist das ideale Finish für jeden Look.

Prime-Day-Preis: 10,91 statt 17,22 Euro – und damit fast 40 Prozent günstiger. Top bewertet, stylisch und günstig – ein Prime-Day-Hit!

Highlights:

  • Gebogener Schirm
  • Größenverstellbarer Verschluss
  • Luftdurchlässige Ösen
  • Logo auf kleinem Metall-Schild
  • Prime-Day-Preis: 10,91 € (37 % Rabatt)

Shopping Channel Amazon Prime Day Adidas Unisex Baseball Lightweights Cap

Adidas Unisex Baseball Lightweights Cap – für 10,91 statt 17,22 Euro bei Amazon*

© Adidas / Werbung

Was ist der Prime Day überhaupt?

Der Amazon Prime Day 2025 findet am 7. und 8. Oktober statt – zwei Tage voller Deals, exklusiv für Prime-Mitglieder. Neben Technik-Schnäppchen stehen dieses Jahr besonders Fashion, Sportartikel und Lifestyle-Produkte im Fokus.

Prime-Vorteile auf einen Blick:

  • Exklusive Zugänge zu allen Prime-Day-Angeboten
  • Gratisversand bei Millionen Artikeln
  • Prime Video, Prime Music und mehr inklusive
  • Preis: 8,99 €/Monat oder 89,90 €/Jahr (mit kostenlosem Probemonat)

Nur mit aktivem Prime-Abo gibt’s Zugriff auf die Rabattaktionen – also rechtzeitig anmelden und sparen!

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.

